نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة حكومية بلا فوائد 2022 طلب سلفة 5000 ريال بدون تحويل راتب أو كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن للمواطن بداخل المملكة العربية السعودية الحصول على سلفة حكومية بدون فوائد وذلك عبر المنصة الرقمية سلفة التي تعتبر من الجهات المعتمدة رسميا من البنك المركزي السعودي، والتي تحتاج إلى عدد من الشروط البسيطة التي يمكن توافرها عند أي من العملاء بشرط أن يحمل الجنسية السعودية، وتعمل المنصة على تقديم السلفة بما يتوافق مع شريعة الإسلام، بالإضافة إلى عدم الحصول على أي فوائد على مبلغ التمويل.

سلفة حكومية بدون فوائد

هناك العديد من البنوك بداخل المملكة تقدم سلفة حكومية بدون فوائد أو بالحصول على هامش ربح تنافسي، ومن تلك البنوك مصرف الراجحي، كما أن هناك أيضا عدد من الجهات والشركات التي تعمل على تقديم هذه السلفة بشكل جيد،و يكون منها المنصة الرقمية سلفة وما تتميز به من سرعة الحصول على التمويل اللازم للعميل في غضون 24 ساعة فقط من تقديم طلب التسليف أو الاقتراض الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للمنصة.

سلفة 5000 ريال

تقدم بعض الجهات في المملكة سلفة حكومية بدون فوائد، حيث تعتمد هذه الجهات على fintech وهي الخدمة التي تعمل على رفع مستوى التعامل بين العميل وهذه الجهة على أساس من التقنية المالية، وتخضع هذه الجهات التي يكون منها البنوك التابعة للحكومة، وأيضا منصة سلفة المدعومة من البنك المركزي للرقابة وإشراف حكومي في تقديم السلفة التي تصل إلى 5000 ريال سعودي والتي يشترط فيها كون راتب العميل الشهري اكثر من 4000 ريال سعودي.

طلب سلفة سريعة

من اهم المنصات الإلكترونية التي تعمل بصدد التسليف السريع منصة سلفة التي تعمل على تقديم السلفة في غضون 15 دقيقة،والتي تشترط:

أن يكون العميل مواطن سعودي.

ولا يقل العمر عن 18 عاما كما لا يزيد عمره عن 60 عام.

كما يشترط التواجد الفعلي في داخل المملكة.

لا يشترط كون العميل موظف في القطاع الحكومي بالمملكة أو القطاع الخاص.

وعدم اشتراط تحويل الراتب إلى المنصة حتي يتم الموافقة على التمويل.

تمويل شخصي حتى لو عليك قرض

تعمل الكثير من البنوك السعودية على تقديم خدمة تمويل شخصي للأفراد قبل سداد ما يكون عليهم من قروض سابقة، ومن تلك البنوك :