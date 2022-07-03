نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم وزارة الاسكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم وزارة الاسكان في المملكة العربية السعودية عبارة عن منتجات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين وخصوصًا المستفيدين من الضمان الاجتماعي أولئك الذين يحصلون على اهتمام الحكومة السعودية بسبب محدودية الدخل وقد وفرت إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي للتسهيل عليهم ومن لم يقم بعد بالاستفادة من الدعم السكني يمكنه التسجيل في منصة سكني للتعرف على أبرز منتجات دعم وزارة الاسكان.

دعم وزارة الاسكان

صندوق التمويل العقاري من مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كما أن منصة سكني تابعة للوزارة أيضًا والتي وفرت إمكانية التسجيل في الدعم من خلال منصة الإسكان التنموي وللاستفادة من دعم وزارة الاسكان يمكن اتباع ما يلي من خطوات:

على المستحقين تسجيل الدخول إلى منصة سكني بالسعودية.

ثم اختيار التسجيل للدعم السكني لإدخال البيانات وتسجيل الدخول.

عقب الدخول يقوم بتصفح المنتجات السكنية الجديدة المقدمة من خلال الوزارة والتي تنوعت بحسب حاجة المواطنين.

يمكن الدخول إلى المنتج والنقر على خيار الحجز الآن ثم يليها إدخال البيانات والأوراق المطلوبة.

ويستطيع المستفيد التعرف على حالة الاستحقاق من خلال الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الوزارة عن طريق منصة سكني التابعة لها بالإضافة إلى التعرف على اللائحة التنفيذية التي قامت بوضعها مسبقًا.

حصلت على ارض من وزارة الإسكان

إذا حصلت على أرض من خلال الوزارة والتي تقوم بتقديم الأراضي المجانية ضمن منتجاتها فيمكن المبادرة ببنائها من خلال الحصول على التمويل الذاتي في السعودية بالاشتراك مع مجموعة من البنوك السعودية، وقيمة التمويل قد تصل إلى نصف مليون ريال سعودي.

ولكن هناك بعض الشروط المطلوبة للاستفادة ونقل ملكية الأراضي وعلى رأسها المبادرة في البناء قبل مرور مدة زمنية مُحددة يمكن معرفتها من خلال اللائحة التنفيذية للوزارة أو من خلال الاستعلام عن الدعم عن طريق وسائل التواصل المجانية.

الاستعلام عن دعم وزارة الاسكان

للتعرف على أبرز مشاريع وزارة الإسكان الجديدة في جميع الأنحاء بالمملكة والاطلاع على أنواع الوحدات السكنية في المشروعات الجديدة يمكن المبادرة بالاتصال على الرقم الموحد 199090 من أي مكان والتعرف أيضًا على مشروعات البيع على الخارطة من خلال أراضي الدولة.