موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 … ما هي كيفية أداء صلاة عيد الأضحى ؟

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022، من الموضوعات الهامة على الساحة الآن، بالتزامن مع إعلان المملكة العربية السعودية عن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، حيث تأكد ميلاد هلال شهر ذي الحجة 2022 يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، على أن تكون وقفة عرفات يوم الجمعة الموافق 9 ذي الحجة 1443، الموافق 8 يوليو الجاري، هذا سيكون أول أيام عيد الأضحى هو يوم السبت الموافق 10 ذي الحجة 1443، الموافق 9 يوليو 2022، كل عام وحضراتكم بخير، ويكثر حالياً التساؤل حول موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحي وكذالك طريقة وكيفية أداؤها، وحرصاً من موقعنا ثقفني في تقديم مختلف الخدمات فإننا نستعرض معكم الإجابة على هذه الأسئلة خلال السطور التالية.

توقيت الصلاة

منطقة جدة في تمام الساعة 6,6 صباحاً.

مكة المكرمة الساعة 6,4 صباحاً.

المدينة المنورة الساعة 6,5 صباحاً.

منطقة الرياض في تمام الساعة 5,31 صباحاً.

الطائف الساعة 6,2 صباحاً.

نجران في تمام الساعة 5,45 صباحاً.

الدمام الساعة 5,15 صباحاً.

تبوك الساعة 6,4 صباحاً.

منطقة القطيف في تمام الساعة 5,14 صباحاً.

تبدأ صلاة عيد الأضحى في السعودية بين الساعة 5,14 إلى الساعة 6,6 صباحاً حسب توقيت كل منطقة.

ما هي كيفية أداء صلاة عيد الأضحى

تكون صلاة العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، في الساحات والمساجد التي يتم تحديدها من وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، وذلك تحت متابعة ورقابة من المسئولين لتنفيذ التعليمات الخاصة بأداء الصلاة، ومنذ صلاة عيد الفطر 1443 وتم التخلي عن الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، ونقدم لكم فيما يلي طريقة أداء صلاة عيد الأضحي أعادة الله علينا جميعاً باليمن والخير والبركات، حيث يبدأ المسلم بالاستحمام والتطيب ولبس أفضل الملابس والوضوء للصلاة، ثم يتوجه لمكان أداء الصلاة سواء في الساحات أو المساجد وهو يردد “الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”، وصلاة عيد الأضحى ركتان تبدأ بتكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، ويكبر الإمام 7 تكبيرات ويرددها المأمومين ثم قراءة الفاتحة وصورة قصيرة، ثم يركع ويسجد خلف الإمام، ثم يأتي الركعة الثانية ويكبر فيها 5 تكبيرات ويفعل ما فعل في الركعة الأولي، ثم يعتدل من السجود في الركعة الثانية ويقول التشهد ويسلم بعد الإمام.