إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الحكومي والخاص بالسعودية ، مع قرب بداية موسم الحج للعام الهجري الحالي 1443 هـ ، ودخول مناسبة محببة لقلوب جموع المسلمين حول العالم وهي وقفة عرفة ، وعيد الأضحى المبارك ، يتم تخصيص إجازة للاحتفال بالعيد وإقامة الشعائر المقدسة في كل البلدان ، وفي المملكة العربية السعودية يكون موعد عيد الأضحى والحج موسم إجازة خاص جداً ، لتأدية الكثير من المقيمين والمواطنين لمناسك الحج ، وصيام يوم عرفه سنة عن النبي صلي الله عليه وسلم ، وفي هذا الصدد أقرت حكومة المملكة العربية السعودية بدأ اجازة عيد الأضحي 1443 هـ اعتباراً من تاريخ 5 ذي الحجة والموافق 4 يوليو 2022 وتمتد حتي يوم 13 ذي الحجة الموافق 12 يوليو 2022 ، ليعود العمل بشكل نظامي ، وفي ذات السياق اعلنت اجازة القطاع الخاص من 9 إلي 12 ذي الحجة ، أما اجازة البنوك من 9 إلي 13 ما عدا بعض الفروع التي تخدم موسم الحج.

إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الحكومي والخاص بالسعودية

تبدأ إجازة عيد الاضحى المبارك للموظفين بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي في المملكة العربية السعودية خلال أيام قليلة :

العيد الأضحى في المملكة العربية السعودية

هو أحد المناسبات العظيمة التي ينتظرها المسلم من عام إلي عام.

يأتي احتفالا بنهاية موسم الحج

تقام بخصوصه شعيرة الأضحية التي خص بها الله سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهما وعلي نبينا الصلاة والسلام.

المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى لجميع العاملين في القطاع الحكومي في المملكة يوم الاثنين المقبل.

اجازة عيد الاضحي المبارك مدفوعة الأجر للموظفين العاملين في القطاع العام و للعاملين بالقطاع الخاص.

تعتبر فترة الإجازة العيد الاضحى أكبر عطلة رسمية في شهر يوليو ، وفق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

ولمن حصل علي تصريح الحج لهذا العام يمكنهم طباعة تصريح الحج من خلال منصة أبشر.