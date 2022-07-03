نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوالات من شركة موبايلي بالخطوات وأهم الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جوالات من شركة موبايلي من أفضل المميزات التي توفرها الشركة لمستخدميها من داخل المملكة وذلك من خلال عروض جوالات شركة موبايلي والتي تتوفر بها العديد من الأجهزة المتميزة التي من أهمها موبايلي تقسيط ايفون ولذا يتساءل العملاء كيف أقسط جوالات من شركة موبايلي بالإضافة إلى ما هي شروط تقسيط موبايلي ايفون 13 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقسيط جوالات من شركة موبايلي.

كيف أقسط جوالات من شركة موبايلي

للإجابة على تساءل الأفراد كيف أقسط جوالات من شركة موبايلي يتوجب على من يرغب في الحصول على جوال من خلال الشركة إتباع الآتي:

أولًا يتم الدخول لصفحة موبايلي الرسمية.

إدخال معلومات حسابك على الموقع.

اختيار أيقونة الجوالات.

تحديد الجوال المراد شرائه، كذلك يتم اختيار كافة المواصفات المتمثلة في المساحة واللون.

تنفيذ تعليمات الموقع لحين الوصول إلى إتمام الشراء.

للانتهاء من عملية الشراء يجب تحديد الوسيلة المناسبة لك لسداد قيمة الأقساط وكذلك مدة التقسيط.

تقسيط جوالات من شركة موبايلي

يمكن للعملاء الاستفادة من تقسيط جوالات من شركة موبايلي إذا توافرت لديهم شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 وتضم هذه الشروط ما يلي:

امتلاك العميل لخط جوال تابع للشركة مسجلًا باسمه.

أن تكون أهلية العميل المستعلم عنها من قبل شركة سمة تؤهله للاستفادة من جوالات موبايلي.

لا تسمح الشركة بالدخول في أي خطط تقسيط في حال وجود خطة مفعلة بالفعل.

يتم إبرام عقد بين المستخدم والشركة يتعهد من خلاله بسداد قيمة الأقساط في الموعد المحدد لها.

إذا أراد العميل إلغاء خطة التقسيط سيتم تحميله بكامل قيمة الجهاز إضافة إلى المبلغ المقرر لقيمة الضرائب.

تقسيط الأجهزة موبايلي

يتوجب على العميل الراغب في الاستفادة من عروض موبايلي مفوتر للاجهزة والحصول على جوال من خلال متجر موبايلي التأكد من أهليته ويتم ذلك من خلال إرسال العميل لرسالة نصية إلى رقم 1100 على أن يتم تدوين رقم 1222 بداخلها، ومن ثم تقوم الشركة بالرد على الجوال الراسل للرسالة بمدى أهلية المستخدم للحصول على الجوال من عدمه إضافة إلى عروض الأقساط المتوفرة على نفس الخط.