تمويل فوري للمتقاعدين بدون أي ضمانات متاح قرض إضافي ميسر للغاية

قروض ميسرة للمتقاعدين أحد الاهتمامات للمواطنين في المملكة العربية السعودية خاصة بتعاون الجهات مع مؤسسة التقاعد فتقدم التمويل بطريقة سهلة ومبالغ مالية تلبي الاحتياجات مما تيسر المعيشة وترتقي بها نحو الأفضل، يضم البنك السعودي للاستثمار تمويل المتقاعدين بدون كفيل غارم وذلك بتوفير سيولة نقدية تحت سقف مرتفع يبدأ طلب القرض من 50 ألف ريال سعودي ومتاح حتى مليون ويصل ريال، يخدم هذا النوع من المنتجات التمويلية فئات على وشك التقاعد أو المتقاعدين مبكراً أو بعد التقاعد أيضاً حتى عمر 65 سنة، حيث يتميز البنك السعودي للاستثمار بعدة مزايا في تقديم تلك الخدمة وأحد البنوك المتضامن مع مؤسسة التقاعد من أجل توفير المال بصورة سهلة للرجال والنساء.

تمويل المتقاعدين البنك السعودي للاستثمار

يوفر البنك منتج تمويلي ميسر للغاية يشمل عدة مميزات منها أن القرض بدون كفيل يسدد على دفعات مرنة وقسط يناسب الدخل لمدة من سنة وحتى 5 سنوات، يصرف تمويل فوري أي في نفس اليوم في حالة اكتمال المستندات المطلوبة، يتيح البنك إمكانية الحصول على قرض إضافي بدون كفيل بالإضافة إلى ميزة الإعفاء من سداد الدين في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله، وإمكانية إعادة التمويل بعد سداد نسب الأقساط المحددة من قبل البنك، مع العلم بأن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وللعلم أيضاً أن البنك يوفر خيار تحويل الرصيد (سداد المديونية) من بنك آخر.

شروط تمويل المتقاعدين

يشترط الجنسية السعودية فقط. عند طلب التمويل لا يقل عمر المتقدم عن 38 سنة ولا يتجاوز ال65 عام.

الوثائق المطلوبة

كشف حساب بنكي يوضح آخر 3 رواتب.

بطاقة هوية سارية المفعول.

خطاب تعريف بالراتب مختوم من المؤسسة العامة للتقاعد في حالة إن كان عملك في القطاع الخاص.

تقديم خطاب إخلاء طرف وخطاب تحويل الراتب يتضمن رقم الحساب وتاريخ التحويل.

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال عبر رقم البنك المجاني 8001248000.

طريقة تقديم طلب تمويل للمتقاعدين بدون كفيل

التقديم إلكترونياً عبر رابط البنك السعودي للاستثمار تعبئة البيانات ثم إرسال الطلب ومن ثم يقوم فريق المبيعات بالبنك بالتواصل وتحديد موعد لاستكمال الإجراءات وصرف المبلغ في أقل وقت ممكن.