قرض منتج آهل ب60 ألف ريال بدون كفيل بالتقسيط بدون هامش ربح وبلا رسوم

قرض منتج آهل السعودي بالمملكة من أهم البرامج التمويلية المتاحة الآن لدى بنك التنمية الاجتماعية حيث يقدم القرض أفضل تمويل بدون هامش ربح إضافي على المبلغ التمويلي الذي يبدأ من 18 ألف ريال سعودي حتى 60 ألف ريال سعودي بموافقة البنك بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة حيث يشترط منتج آهل سداد جميع الأقساط الواجبة للبنك في مواعيدها المحددة كما يطلب أن يكون المتقدم سعودي وحاصل على تمويل إجتماعي من بنك التسليف قبل التقديم على قرض آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية كما يرغب الكثير من المواطنين التقديم الإلكتروني على قرض آهل للحصول على تمويل بدون فوائد وبلا رسوم إدارية بالتقسيط المرن لمدة 5 سنوات كحد أقصى للتمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

الشروط الأساسية للحصول على قرض منتج آهل السعودي بالمملكة

قرض آهل متاح في الوقت الحالي لجميع المواطنين السعوديين ولكن القرض أعطى موظفي الحكومة السعودية ميزة إضافية مخصصة لهم وهي الحصول على قرض آهل بدون كفيل عبر بنك التنمية الاجتماعية ولكن باقي الفئات المتقدمة مطلوب منهم توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية لذلك لابد من إحضار كافة الشروط اللازمة للتمويل كالتالي:

يشترط قرض آهل أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية وحصل على تمويل إجتماعي مسبق من بنك التنمية الاجتماعية مثل قرض الأسرة أو قرض الزواج أو قرض كنف للنساء.

كذلك لابد من توفير موافقة الكفيل من جميع السعوديين المتقدمين لطلب قرض منتج آهل طبقًا لتعليمات نموذج 105 المعلنة في موقع البنك على عكس موظفي القطاع الحكومي بالمملكة.

إيضًا يحتاج منتج آهل توفير سجل ائتماني جيد من جميع العملاء المتقدمين لطلب هذا التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

يجب عند التقديم الإلكتروني إلا يزيد عمر العميل المتقدم السعودي عن 70 عام فقط لا غير للموافقة على قرض آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

أهم المزايا التي يقدمها قرض منتج آهل السعودي بالمملكة