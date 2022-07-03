نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتائج التحصيلي 1443 الفترة الأولى عبر موقع قياس.. نتائج التحصيلي متى تطلع؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نتائج التحصيلي 1443 التي تعتبر من أهم النتائج التي يحرص الطالب الثانوي الحصول عليها، نظراً أنها تعمل على تحديد التخصصات الجامعية التي يلتحق بها الطلاب، حيث يسعى كل طالب بالدخول على التخصص الذي يرغب فيه استكمالا الحياة العملية، ومن المألوف أن هناك العديد من التخصصات ولكن ليتم الالتحاق بها لابد توفير الشروط المطلوبة، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الاختبارات التحصيلية الورقية الخاصة بالفترة الأولى والثانية يوم 20 يوليو من الشهر الجاري، ويتم الحصول على النتيجة من خلال رسالة نصية يتم إرسالها إلى الطالب على الرقم الذي قام الطالب بتسجيله داخل الملف، وإليكم فيما يلي موعد نتائج التحصيلي 1443، ونتائج التحصيلي متى تطلع؟.

موعد نتائج التحصيلي 1443

لم تقم هيئة تقويم التعليم بتحديد موعد نتائج التحصيلي 1443 ولكن من المتوقع الإعلان عن النتيجة يوم 21 يوليو الجاري، لذلك يزداد في ذلك الوقت عن طريقة الاستعلام عن النتيجة، وكم باقي على نتائج التحصيلي، ويمكن معرفة الطريقة من خلال الآتي:

تسجيل الدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس والتقويم.

قم بالدخول إلى الحساب الشخصي بالطلاب من خلال أدخل كلمة المرور والسجل المدني.

قم باختيار أيقونة الاختبارات، ومن ثم يتم الضغط على اختبار التحصيلي.

قم بالضغط على أيقونة ظهور النتائج التي توجد داخل بيانات هذا الاختبار.

نتائج التحصيلي عن طريق توكلنا

أولا يتم الدخول على التطبيق الرسمي بمنصة توكلنا.

ثم إدخال رقم الهوية وكافة المعلومات الشخصية.

ثم الدخول على خانة الخدمات، ومنها يتم اختيار خدمات التعليم.

ثم اختيار النتائج الدراسية، ثم ستظهر النتائج على التطبيق فور الإعلان عنها.

متى تطلع نتائج التحصيلي

يتسائل الكثير من المواطنين عن متى تطلع نتائج التحصيلي 1443 ولكن حتى وقتنا الحال لم يعلن المركز الوطني للقياس عن الموعد المحدد لظهورها، ولكن من المتوقع أن تظهر نتائج التحصيلي 1443 من الفترة 20 ألى 30 من شهر يوليو الجاري، ويذكر أن اختبارات التحصيلي تكون للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وكذلك خريجي الجامعات اللذين يريدون تحديد التخصص المناسب لهم.

وبذلك نكون قدمنا لكم موعد نتائج التحصيلي 1443 الذي يبحث عنها الكثير من الطلاب بالمملكة، ونذكر أن الاختبارات التحصيلية تهدف إلى قياس فهم الطلاب لكافة المواد الدراسية خلال السنوات الدراسية التي قام الطالب بتأديتها، ويشمل هذا الاختبار جميع المواد العلمية أو المواد الأدبية، ومن المتعارف عليه أن مدة الاختبار يصل مدته إلى 160 دقيقة، حيث تقسم هذه الدقائق على الأقسام 5، على أن يكون كل قسم 25 دقيقة فقط لا غير، لذلك يمثل هذه الاختبارات أهمية كبيرة لدى الطلاب وينتظرون النتيجة في قلق وخوف شديد.