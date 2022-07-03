أسعار أضاحي الراجحي 1443 في السعودية وخطوات التقديم عليها

أسعار أضاحي الراجحي، يعمل بنك الراجحي داخل المملكة على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى وموسم الحج، ومنها القيام بتوفير خدمة الأضحية بالكامل بداية من الذبح وحتى توزيع الأضاحي وفقا للمتعارف عليه فى الشرعية الإسلامية، وذلك فى إطار التسهيل على المواطنين ومساعدتهم فى إقامة الشعائر الإسلامية ومنها الأضحية بحسب الوزن والسعر الذي تريده، فلكل من يرغب فى شراء الأضاحي من خلال مصرف الراجحي فعليه القيام بالحجز عبر موقع الراجحي الإلكتروني، والذي سنتعرف عليه فى السطور التالية من أجل اتباع الخطوات الصحيحة للتقديم على أضاحي الراجحي والأسعار المختلفة التي يقدمها.

خطوات التقديم على شراء أضحية الراجحي 2022

من أجل القيام بشراء الأضحية من مصرف الراجحي عليك اتباع بعض الخطوات لكى تقوم بالحجز والتقديم وذلك من خلال الآتي:

الدخول على موقع الأضاحي الإلكتروني.

اختر تبويب شراء النسك، ومن ثم تظهر لك الخيارات المتاحة للقيام بالشراء سواء هدى أو عقيقة، أو صدقة أو فدية أو أضحية.

قم بتحديد نسك الأضحية واختر العدد الذي ترغبه.

قم بتحديد نسك الأضحية واختر العدد الذي ترغبه. يظهر لك قيمة الأضحية والوسائل الإلكترونية المختلفة المتاحة للدفع.

اضغط على زر “الذهاب إلى الدفع”.

ادخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك منها الاسم، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني.

اختر وسيلة الدفع الإلكترونية التي تناسب وقم بإجراء عملية الدفع عبر بطاقة بنك الراجحي.

سوف تصلك بعد ذلك رسالة على جوالك أو بريدك الإلكتروني تفيد بإتمام الحجز.

أسعار أضاحي الراجحي 1443

شهد سوق الأضاحي هذا العام ارتفاعا كبيرا فى الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على القوة الشرائية فى العالم أجمع، وتسبب فى ارتفاع أسعار العلف الحيواني، لذلك يقدم بنك الراجحي أسعار خاصة فى المملكة للتسهيل على المواطنين وقيامهم بنسك الأضحية والتوزيع على جموع الفقراء من الدول المختلفة، وجاءت أسعار الأضاحي التي يقدمها الراجحي كالتالي: