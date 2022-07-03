نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa وموعد صرف معاشات الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الضمان الاجتماعي المطور 1443 الجديد، منذ أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 الجديد بدأ العديد من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية والذين تنطبق عليهم شروط التقديم في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالبحث عن رابط التقديم في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك من أجل الحصول على الدعم المالي المقدم من برنامج الضمان الاجتماعي المطور بهدف سد احتياجات المتقدم وأسرته، حيث يساعد الضمان الاجتماعي المستفيدين في توفير الدعم المادي المقدم بشكل شهري، وذلك من أجل التخفيف عليهم من آثار أعباء الزيادة في أسعار السلع والخدمات خلال هذه الفترة في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف المملكة إلى رفع الدعم بشكل تدريجي عن كافة السلع والخدمات عن المواطنين، وتقديم الدعم إلى المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم المقدم من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية، من خلال البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لكافة المواطنين ولعل أبرزها برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي يهدف لإيصال الدعم إلى مستحقيه.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بتحديد موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور لكافة المستفيدين، والذين انطبقت عليهم شروط الأهلية للحصول على دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور المقدم من قبل الوزارة، حيث أكدت الوزارة في وقت سابق أنه يتم إيداع المبالغ المالية المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية بداية كل شهر ميلادي.

الضمان الاجتماعي المطور

ومع بداية شهر نوفمبر من العام الميلادي 2021 بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاعلان عن نظام الضمان الاجتماعي المطور والذي أطلقته الوزارة بهدف تقديم الدعم المادي المستحق للمستفيدين وأسرهم، والذي يكفل لهم حياة كريمة، حيث يهدف برنامج الضمان الاجتماعي المطور تحسين الحالة المعيشية للأسر والأفراد الأشد إحتياجاً في المملكة العربية السعودية، بجانب تأهيل الأفراد المستفيدين للحصول على وظائف تمكنهم من توفير حياة كريمة لهم، حيث يقوم نظام الضمان الاجتماعي المطور بتحويل المستفيدين إلى منتجين في المجتمع من خلال تسكينهم في وظائف تليق بقدراتهم وتدريبهم وتأهيلهم من أجل الحصول على هذه الوظائف ومن ثم يتم تسكينهم فيها.

رابط الضمان الاجتماعي المطور

ومن المعلوم أن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور متاح لجميع الأفراد والأسر الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور والاستفادة من الدعم المادي المقدم من البرنامج بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي يقوم بها البرنامج للأفراد المستفيدين، ومن أجل أن تقوم بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور فكل ماعليكم هو القيام بزيارة موقع الضمان الاجتماعي المطور وعنوانه هو: sbis.hrsd.gov.sa، ومن ثم يقوم المستخدم بتسجيل الدخول أو التسجيل في حال الرغبة في التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث أن التسجيل سيظل متاحًا لكافة الراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة من البرنامج.