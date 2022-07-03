هل نزلت المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان المتأهلين؟ الموارد البشرية تحسم الجدل

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هناك تساؤلات عديدة حول المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المتأهلين للحصول علي الدعم، الموارد البشرية تحسم الجدل حول ذلك، فقد تم التصريح من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في الحسابات الخاصة بهم لشهر يوليو، وسوف تستمر عملية الإيداع حتى يوم 1 من شهر يوليو 2022 وسوف يتم الانتهاء من نزول الضمان الاجتماعي المطور في يوم 30 من شهر يونيو لعام 2022، بينما المكرمة الملكية سوف يتم الإعلان عنها بناءً على الأوامر الملكية للمؤهلين الجدد.
هل نزلت المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان المتأهلين؟
يتساءل العديد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي هل تم نزول المكرمة الملكية كما وضعت في النصف الأول والثاني من شهر رمضان المبارك، وأيضاً قد تم صرفها مرة أخري قبل حلول عيد الفطر المبارك، ولكن هناك بعض الأخبار المتداولة أنه سوف يتم صرف المكرمة الملكية لفئة محددة وهم مستحقين الضمان المطور التي تم تأهيلهم قبل الدفعة الخامسة ولا يوجد أي إعلان عن خبر إيداع حساب المستفيدين من الضمان الاجتماعي القديم، فحتي وقتنا هذا لم يتم إذاعة نزول المكرمة من قبل وزارة الموارد البشرية، ففي حال نزولها سنوفيكم بالتفاصيل مباشرة.
كيفية الاستعلام عن المكرمة الملكية
وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن هل تم نزول المكرمة الملكية أم لا وتتمثل هذه الخطوات في التالي:
- يتم الدخول إلي موقع الخاص بالدعم والحماية الوطنية.
- يتم التسجيل للدخول في الموقع من خلال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالشخص وكلمة المرور التي يتم تحديدها من قبلة.
- يتم كتابة رمز التحقيق الموضح أمام الشخص، وبعد ذلك يتم الضغط على تسجيل الدخول.
- وبعد ذلك يتم النقر على اختيار الأهلية والاستحقاق الموجود في الصفحة من الأعلى.
- إذا تم صرف دفعات جديدة سوف تظهر أمامك في الموقع المبلغ المستحق للصرف.
- يجب عليك توضيح حالة الأهلية الخاصة بك إذا كان مؤهل أم لا حتى تتمكن من الحصول على مبلغ المكرمة الملكية، والتي تعتبر من ضمن المساعدات المالية التي يتم تقديمها في المملكة العربية السعودية للمواطنين هناك.
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