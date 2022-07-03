خدمة وصفتي بمنصة توكلنا للمستفيد والتابع | توكلنا خدمات

خدمة وصفتي بمنصة توكلنا، فقد أعلن تطبيق توكلنا تطبيق الخدمات عن توفيره لخدمة وصفتي التي بواسطتها يستطيع أي مستفيد داخل المملكة العربية السعودية أو أي تابع، أن يقوم باستعراض الوصفات الطبية التابعة له، وقد أوضح توكلنا خدمات، عن طريق منصة «تويتر» بأن خدمة وصفتي تمكن المستفيد من عرض الوصفات الطبية والعمل علي استلام الأدوية من أقرب صيدلية بالتعاون والتكامل مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، ويتم عرض الوصفات الطبية بشكل إلكتروني سريع عبر التطبيق الذي يتم تحميله علي الجوال الشخصي لكل مستفيد، وعبر خطوات إلكترونية سوف نوضح لكم طريقة استخدام خدمة وصفتي بمنصة توكلنا.

خدمة وصفتي بمنصة توكلنا

كشف تطبيق توكلنا عن بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة التي يتم إجرائها من أجل استعراض الوصفات الطبية، ويتم ذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

النقر علي الدخول إلى تطبيق توكلنا من الجوال.

تحديد (خدمة وصفتي) من بين خدمات الصحة المتوفرة في التطبيق.

الضغط علي عرض بيانات الوصفات الطبية.

وفي حالات التابعين : يتم الضغط علي استعراض القائمة التي تخص بطاقات المستفيدين والنقر على بطاقة أحد التابعين.

: يتم الضغط علي استعراض القائمة التي تخص بطاقات المستفيدين والنقر على بطاقة أحد التابعين. ويقوم التطبيق بشكل تلقائي بعرض تفاصيل البيانات التي تخص خدمة وصفتي والتعرف علي التفاصيل المرتبطة بهذه الخدمة وفق ما هو مسجل في المنصة.

حجز موعد في تطبيق توكلنا

تتطلب عملية الحجز الخاصة بمواعيد منصة توكلنا من خلال عدة إجراءات يجب أن يتم اتباعها، حي يتم حجز موعد بشكل رسمي خلال ثوان قليلة، ويمكن بواسطة الخطوات التالية أن يتم حجز مواعيد في تطبيق توكلنا كالتالي: