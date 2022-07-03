نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الأضحى 1443 في السعودية للقطاع الحكومي والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الأضحى 1443 في السعودية من أكثر الموضوعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، حيث نجد تساؤل كبير حول متى تبدأ إجازة عيد الأضحى 2022 للموظفين الحكوميين والقطاع الخاص، وفي هذا الإطار كشفت الحكومة السعودية عن عن مواعيد بدء وانتهاء إجازة عيد الأضحى في المملكة وعدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2022، ويأتي هذا في ضور سعي الحكومة في توفير سبل للرفاهية والراحة للمواطنين والعاملين بالمملكة أثناء الأعياد والمناسبات الرسمية،حيث تصدر ديوان الخدمة النية اللائحة النظمة للإجازات الرسمية على جميع القطاعات الخاصة والعاملة في جميع أنحاء المملكة، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية على الحساب الرسمي للوزارة على تويتر يوم الخميس الموافق 30 يوليو عن موعد بداية إجازة عيد الأضحى المبارك 1443 للقطاعي الخاص وغير الربحي مع مراعاة المناوبة في العمل الحالات التي تطلب ذلك في بعض الأعمال، ومن خلال هذا التقرير نعرض لكم عدد أيام إجازة الأضحى السعودية ومواعيد عودة العمل بعد إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الخاص والحكومي السعودية.

موعد إجازة عيد الأضحى 1443 في السعودية

يتساءل الكثير من موظفين القطاع العام والخاص في السعودية كم يوم إجازة عيد الأضحى 2022، حيث تعتبر أيام إجازة عيد الأضحى هي إجازة مدفوعة الأجر لا يتم خصم من الرواتب مقابلها، وحسب إعلان إجازة عيد الأضحى المبارك الخدمة المدنية سوء تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1443 هجرية، وتنهي الإجازة في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة 1443 هجري، فإجازة عيد الأضحى في السعودية مدتها تسعة أيام.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 1443 بالميلادي

تبدأ أولى أيام شهر ذي الحجة في يوم 2 يوليو 2022 ميلادية، وتبدأ أولى أيام إجازة عيد الأضحى للموظفين الحكوميين من يوم 4 يوليو 2022 ميلادية، أما موعد وقفة عرفات بالميلادي سيكون يوم 8 يوليو 2022، وتنتهي إجازة عيد الأضحى الموارد البشرية لكموظفي القطاع الحكومي في اليوم الثالث عشر من شهر يوليو ، حيث تحدد لائحة الإجازات التي تصدرها وزارة الخدمة المدنية عدد أيام الإجازة وموعد عودة العمل بشكل رسمي، أما عن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص في السعودية نكشفها لكم من خلال الفقرة التالية.

إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الخاص

إجازات عيد الأضحى 1443في السعودية للعاملين في القطاع الخاص تختلف عن موظفي الحكومة، حيث حددت وزارة الموارد البشرية عدد أيام إجازات القطاع الخاص في عيد الأضحى، فإجازة عيد الأضحى للقطاعي الخاص وغير الربحي مدتها 4 أيام، تبدأ إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص من يوم وقفة عرفات وتنتهي في ثالث يوم العيد الموافق 12 يوليو 2022 ميلادية، ولكن تعتبر قطاع الشركات الخاصة من القطاعات الهامة في سوق العمل السعودي، وإجازة عيد الأضحى للموظفين في القطاع الخاص هو حق نصت عليها المادة 112 من قانون العمل السعودي، حيث أعطى القانون الحق للموظف في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية