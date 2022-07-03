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عمر شويل - جدة متى تبدأ إجازة عيد الأضحى 1443 للموظفين الحكوميين والقطاع الخاص والبنوك في المملكة العربية السعودية يتزايد البحث عنه بشكل كثيف في هذه الفترة، فعيد الأضحى بالنسبة للأمة الإسلامية هي المناسبة الدينية الأكبر بارتباطه بركن الحج، ويرتبط عيد الأضحى بيوم عرفة الذي يبق فيه حجاج بيات الله الحرام على جبل عرفات، كما يسمى عيد الأضحى بيوم النحر لأنه يذبح فيه المسلمون الأضاحي، وتملأ شوارعنا بالفرحة والسرور بقدوم العيد، ويستمر عدد أيام عيد الأضحى المبارك لمدة ثلاثة أيام، ولكن ماذا عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 1443القطاع العام والخاص في المملكة، يحدد هذه المسألة وزارة الخدمة المدنية والموارد البشرية، حيث يختص ديوان الخدمة المدنية حسب لائحة الإجازات بتحديد موعد أول أيام عيد الأضحى الموارد البشرية وتاريخ عودة العمل في القطاع الحكومي، وفيما يلي نعرض موعد إجازة عيد الأضحى 1443 القطاع الخاص والعام وقطاع البنوك ومراكز تحويل الأموال.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى 1443

تمنح كافة الدول الإسلامية والعربية للموظفين في القطاع العام والخاصة إجازات رسمية بدون خصم للموظفين في أيام عيد الأضحى المبارك، لكن تخضع إجازة عيد الأضحى للموظفين الحكوميين إلى نظام العمل السعودي، حيث يحدد نظام العمل في المملكة العربية السعودية نظام الإجازات السعودية في المناسبات الرسمية والأعياد، لذلك نجد اختلاف كبير بين عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك بين القطاع العام والخاص، فمن الملاحظ إن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من عدد أيام إجازة الأضحى للموظفين الحكوميين، كما تتأثر إجازات القطاع الخاص بطبيعة العمل والمجال الذي يعمل فيه الموظف.

موعد إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين الحكوميين

إجازة عيد الأضحى 1442 الخدمة المدنية للقطاع الحكومي تحدده لائحة إجازات وزارة الخدمة المدنية، ومن واقع لائحة الإجازات فان الموارد البشرية حدد عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 9 أيام، تبدأ من يوم الإثنين 4 يوليو 2022 ميلادية الموافق 5 من ذي الحجة 1443 هجرية وحتى يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 ميلادية الموافق 13 من ذي الحجة 1443هجرية، وتعتبر إجازة عيد الأضحى المبارك هي إجازة إلزامية لجميع الموظفين المدنيين بالمملكة، ولكن في حال عدم منح الموظف الإجازة لحاجة العمل يتم تعويض العامل بالطريقة التي تحددها اللائحة سواء من خلال حصول الموظف على إجازة بديلة أو الحصول على زيادة مالية في الراتب نظير عمله أثناء الإجازة الرسمية.

إجازة عيد الأـضحى 1443 للقطاع الخاص

تنظيم العمل وإجازات الأعياد والمناسبات الرسمية في القطاع الخاص نصت علية نظام العمل السعودي الجديد، حيث تنص المادة 112 من قانون العمل السعودي تنص على حق العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل في المناسبات والأعياد التي تم تحديدها في اللائحة، ولكن يتم مراعاة الحالات التي تتطلب المناوبة في العمل.

وفي هذا السياق فإجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في السعودية فقد تحددت بـ 4أيام، وتبدأ من يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة وتنتهي في ثالث أيام عيد الأضحى الموافق يوم 12 من ذي الحجة، ولكن تبدأ إجازة عيد الأضحى القطاع الخاص بالتقويم الميلادي من يوم 8 يوليو 2022 ميلادية، وتنهي يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2022 ميلادية.

إجازة عيد الأضحى 1443 في البنوك

يتساءل الكثير من المواطنين في السعودية متى تبدأ إجازة البنوك بعيد الأضحى 2022، وأصدر البنك المركزي بيان يوضح فيه تاريخ بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى للموظفين العاملين في قطاع البنوك مراكز تحويل الأموال بالسعودية، وجاء في هذا البيان أن موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك تبدأ من يوم 8 يوليو 2022 ميلادية الموافق 8 ذو الحجة 1443هجرية، وتنتهي الإجازة في يوم السبت 11 يوليو 2022 ميلادية الموافق 12 ذو الحجة 1443هجرية، حيث تستمر إجازة عيد الأضحى للعاملين في قطاع البنوك والموظفين في القطاعي الخاص وغير الربحي لمدة 4 أيام.

وجديًا بالذكر فالإجازات في البنوك بالفروع التي توجد بالمدينة المنورة ومكة المكرمة مختلفة عن بقية الفروع، لأن الإجازات في هذه الفروع مستثناة لقيام هذه الفروع بتلبية خدمات حجاج بيت الله الحرام.