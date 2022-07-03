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عمر شويل - جدة قروض للمتزوجات من سكني تعرف على أهم الشروط المطلوبة وطريقة الحصول عليها. حيث تتنوع المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطن داخل المملكة العربية السعودية. حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم مختلف الخدمات والدعم للمواطنين سواء كان دعم معنوي أو دعم مادي. ونظراً لما تمر به البلاد من ظروف صعبة بسبب أزمة كورونا. فتحاول الحكومة السعودية مساعدة المواطن في التغلب على هذه الظروف. كما تقدم وزارة الإسكان السعودية برنامج من أهم برامج الدعم وهو برنامج سكني والذي يقدم قروض جديدة للمستفدين. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الحصول على هذه القروض للمتزوجات وكذلك أهم الشروط المطلوبة للحصول عليها. كما يمكنك التعرف أيضاً على القرض العقاري من وزارة الإسكان السعودية أهم الشروط المطلوبة ومزايا وعيوب القرض العقاري.

قروض للمتزوجات من سكني

يعتبر برنامج سكني من أهم برامج الدعم التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية للمواطنين داخل المملكة. حيث يقدم برنامج سكني المساعدة للمستفيدين لكي يتمكنوا من توفير وحدة سكنية مناسبة لأصحاب الدخل المحدود. وكذلك يساعد برنامج سكني النساء المتزوجات من خلال تقديم لهم القروض التي تمكن المرأة من ببناء وحدة سكنية أو تقوم بشراء سكن. كما يعتبر قرض عقاري مدعوم للبناء الذاتي حيث تتمكن المرأة السعودية التي تتوفر بها الشروط المطلوبة من الحصول على هذه القروض. كما يتم تحديد قيمة مبلغ القرض عن طريق حساب التكلفة الخاصة بالوحدة السكنية التي ستقوم المرأة بشرائها أو بنائها.

الشروط المطلوبة للحصول على القروض

ولكي تتمكن المرأة من التقديم للحصول على القروض من سكني يجب أن يتوافر بها مجموعة من الشروط التي يمكننا عرضها كما يلي:

يجب أن تكون متزوجة من رجل سعودي كما يجب أن تكون حاصلة على الجنسية السعودية.

كما يجب أن تكون مقيمة داخل المملكة العربية السعودية

عدم وجود للزوج أو الزوجة سكن خاص بهم.

يجب أن تكون هذه أول مرة تقدم فيها المرأة للحصول على القرض

كما يجب ألا يقل عمر الزوج عن 25 عاما.

طريقة الحصول على قروض المتزوجات من سكني

كما تتمكن المرأة المتزوجة من من التقديم للحصول على قروض المتزوجات من سكني بعد توافر الشروط المطلوبة كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سكني ثم القيام بتسجيل الدخول على الموقع كتابة رقم الهوية وكذلك رقم المرور ثم الموافقة على جميع الشروط والأحكام ثم سوف يتم إرسال رسالة سواء بالموافقة أو الرفض على الطلب.

شروط دعم سكني للمطلقات

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على حصول المطلقة على دعم سكني. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي: