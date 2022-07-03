حجز موعد رخصة قيادة بمنصة أبشر absher

حجز موعد رخصة قيادة، فقد عملت منصة أبشر الإلكترونية علي توفير خدمات إلكترونية متعددة لعدد كبير من المواطنين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية، وقد أتاحت منصة أبشر من بين خدماتها الإلكترونية خدمة استخراج رخصة قيادة جديدة إلكترونيًا عن طريق منصة أبشر، حيث يستطيع كل مواطن أن يقوم بحجز موعد قبل الذهاب إلى مدرسة القيادة من أجل إنهاء المعاملة التي يرغب بها وهي استخراج رخصة القيادة لأول مرة أو من أجل التجديد أو لأي أمر آخر، وتهدف وزارة الداخلية من توفير مثل هذه الخدمات إلى تسهيل المعاملات وتفعيل عملية التحول الرقمي، وسوف نوفر لكم رابط حجز موعد رخصة قيادة.

حجز موعد رخصة قيادة

وفرت وزارة الداخلية بالسعودية خدمة حجز موعد من أجل استخراج رخصة القيادة عبر منصة أبشر الإلكترونية، علي أن يتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يجب الانتقال للدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية: دخول أبشر.

الولوج للمنصة عبر (أبشر أفراد).

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

النقر علي تسجيل دخول.

النقر علي تبويب الخدمات الإلكترونية بأعلي قائمة الموقع.

الضغط علي خدمة المواعيد، ثم الضغط على تبويب المرور.

الضغط علي تبويب حجز موعد جديد، وتحديد الخدمة التي يرغب بها وهي خدمة استخراج رخصة قيادة.

تحديد المنطقة التي يتبع لها كل مستفيد.

تحديد الفرع المناسب، ثم اختيار الموعد المناسب والتوقيت.

النقر علي تأكيد الحجز والذهاب في الموعد المسجل في منصة أبشر.

شروط استخراج رخصة القيادة

يتم استخراج رخصة القيادة إلكترونيًا في المملكة بناءً علي توافر عدد من الشروط التي تم تحديدها من جانب وزارة الداخلية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: