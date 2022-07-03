نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد رخصة قيادة بمنصة أبشر absher في المقال التالي
حجز موعد رخصة قيادة، فقد عملت منصة أبشر الإلكترونية علي توفير خدمات إلكترونية متعددة لعدد كبير من المواطنين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية، وقد أتاحت منصة أبشر من بين خدماتها الإلكترونية خدمة استخراج رخصة قيادة جديدة إلكترونيًا عن طريق منصة أبشر، حيث يستطيع كل مواطن أن يقوم بحجز موعد قبل الذهاب إلى مدرسة القيادة من أجل إنهاء المعاملة التي يرغب بها وهي استخراج رخصة القيادة لأول مرة أو من أجل التجديد أو لأي أمر آخر، وتهدف وزارة الداخلية من توفير مثل هذه الخدمات إلى تسهيل المعاملات وتفعيل عملية التحول الرقمي، وسوف نوفر لكم رابط حجز موعد رخصة قيادة.
حجز موعد رخصة قيادة
وفرت وزارة الداخلية بالسعودية خدمة حجز موعد من أجل استخراج رخصة القيادة عبر منصة أبشر الإلكترونية، علي أن يتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يجب الانتقال للدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية: دخول أبشر.
- الولوج للمنصة عبر (أبشر أفراد).
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لذلك.
- النقر علي تسجيل دخول.
- النقر علي تبويب الخدمات الإلكترونية بأعلي قائمة الموقع.
- الضغط علي خدمة المواعيد، ثم الضغط على تبويب المرور.
- الضغط علي تبويب حجز موعد جديد، وتحديد الخدمة التي يرغب بها وهي خدمة استخراج رخصة قيادة.
- تحديد المنطقة التي يتبع لها كل مستفيد.
- تحديد الفرع المناسب، ثم اختيار الموعد المناسب والتوقيت.
- النقر علي تأكيد الحجز والذهاب في الموعد المسجل في منصة أبشر.
شروط استخراج رخصة القيادة
يتم استخراج رخصة القيادة إلكترونيًا في المملكة بناءً علي توافر عدد من الشروط التي تم تحديدها من جانب وزارة الداخلية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
- ألا يقل عمر المتقدم لإصدار الرخصة عن 18 عاماً.
- نجاح المتقدم بالمرور من عدد ساعات التدريب المحددة من أي من المراكز التعليمية المرتبطة بتعليم القيادة داخل المملكة.
- اجتياز المتقدم للكشف الطبي الذي يجري له.
- النجاح في جميع الاختبارات التي يتم تحديدها للقيادة وكذلك اختبارات الإشارات.
- سداد الرسوم المقررة من جانب إدارة المرور من أجل استخراج الرخصة بعد النجاح في الاختبار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجز موعد رخصة قيادة بمنصة أبشر absher على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.