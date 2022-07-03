موعد صلاة عيد الاضحى ٢٠٢٢ السعودية ومتي يبدأ التكبير

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى ٢٠٢٢ السعودية، سؤال هام يجول في خاطر الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السُّعُودية، وذلك من أجل الاستعداد لتأدية صلاة العيد في وقتها المحدد، والاستعداد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واليوم نذكر لكم متى تبدأ صلاة عيد الأضحى في السُّعُودية، ومتى يبدأ التكبير في عيد الأضحى ومتي ينتهي.

موعد صلاة عيد الاضحى ٢٠٢٢ السعودية

فمن المقرر أن يتم بَدْء يكون موعد عيد الأضحى السعودية 2022 بتاريخ يوم 10 من ذي الحجة 1443 هـ، الموافق يوم 9 من يونيو 2022 م. إجازة عيد الاضحي السُّعُودية 2022.

وعلى حسب ما قامت وسائل الإعلام بطرحه فمن المقرر أن يتم بدء موعد صلاة عيد الاضحى ٢٠٢٢ السعودية من الساعة 5:30 ص، إلى الساعة 6:6 صباحًا حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

كما أنه تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى في كل مناطق الرياض ومنها ما يلي:

الرياض: الساعة 5:31 ص.

والدمام: الساعة 5:14 ص.

كذلك القطيف: الساعة 5:14 ص.

أما نجران: الساعة 5:54 ص.

كما أن تبوك: الساعة 6:04 ص.

والطائف: الساعة 6:2 ص.

كيف تؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك

بعد أن تعرفت على موعد صلاة عيد الاضحى السعودية 2022، يمكنك الآن التعرف على طريقة تأدية صلاة عيد الأضحى وذلك من يكون كما يلي:

في البداية يجب عليك الاهتمام بالنظافة الشخصية ولبس أفضل الثياب لديك حتى وإن لم يكن بمقدورك شراء ملابس جديدة.

ثم تقوم بالذهاب إلى الساحة أو المسجد للتكبير.

كما أن صلاة العيد تكون ركعتان فقط، وتبدأ بتكبيرة الإحرام وبعدها دعاء استفتاح الصلاة.

كذلك تقوم بسبع تكبيرات وترفع يدك في كل مرة.

أيضًا يقوم الإمام بقراء سورة الفاتحة، وآيات من الذكر الحكيم والمفضل أن يقوم بقراءة سورة الأعلى.

وبعد الانتهاء من الركعة الأولى في السجود والركوع مثل الصلاة العادية.

يبدأ في الركعة الثانية ويقوم بالتكبير خمس مرات غير تكبيرة القيام.

كذلك يقوم بقراءة الفاتحة وبعض آيات من القرآن الكريم ومن المفضل أن تكون سورة الغاشية.

ويتم إكمال باقي أركان الصلاة من السجود والركوع والتشهد والتسليم.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن موعد صلاة عيد الأضحى ٢٠٢٢ السُّعُودية، وقد ذكرنا لكم طريقة صلاة عيد الأضحى المبارك.