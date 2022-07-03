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عمر شويل - جدة حساب المواطن. يعلن للمواطنين الذين تصادفهم أية مشكلات. حيث قام برنامج حساب المواطن قام بتوفير 4 قنوات. يمكن من خلالها تلقي اتصالات واستفسارات شكاوى المواطنين بشأن أهليتهم لاستحقاق الدعم، وأيضاً موانع الأهلية. وأية استفسارات تهم المواطنين، بخصوص قيمة الدعم المستحق لهم، أو كيفية الاعتراض على هذا المبلغ، وكيفية إضافة تابع للمستفيد الرئيسي.

حساب المواطن يعلن 4 قنوات للاتصال ويكشف حقيقة فتح باب التسجيل من جديد

حدد البرنامج لجميع المواطنين الذين تصادفهم أية مشكلات. أو وجدو أنفسهم بلا مبالغ دعم أي أن مبلغ الدعم المودع لهم من البرنامج صفراً، أو أية مشكلات أخرى بخصوص الدفعة الجديدة التي تم صرفها وإيداعها في حسابات البنكية، أو أن مبلغ الدعم المودع لهم أقل مما كان متوقع حصولهم، فإنه يمكن لهؤلاء المواطنين القيام بالاتصال بالقائمين على البرنامج من خلال قنوات الاتصال التي وفرها البرنامج لهؤلاء المواطنين وهذه القنوات هي:-

1- الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

2- الاتصال بخدمة صوتك مسموع.

3- الاتصال على الرقم 19912 وذلك من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

4- عن طريق الحساب الرسمي لخدمة العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.

من جهة أخرى فقد أجاب البرنامج على استفسار أحد المواطنين بشأن ماذا يفعل في أنه مؤهل وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يصله مبلغ الدعم من قبل البرنامج، حيث حدد البرنامج خطوات تقديم اعتراض على ذلك وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

1- الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

2- الذهاب إلى ملخص المدفوعات ومن ثم التأكد من أن هناك مدفوعات على الحساب.

وشدد البرنامج بأنه في حالة عدم وجود مدفوعات على الحساب فإن ذلك يعني بأن دخل الأسرة أعلي من الحد المانع لها ويتم التأكد من ذلك عن طريق الدخول إلى الحاسبة التقديرية التابعة للبرنامج.

أما عن موعد استقبال طلبات جديدة للبرنامج. فقد أجاب حساب خدمة المستفيدين عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بأن البرنامج يقوم حالياً بإجراء العديد من التغييرات على الضوابط لحصر المستحقين، وسوف يتم فتح باب التسجيل من جديد عندما يتم الانتهاء من ذلك. حيث أنه ليس هناك موعد محدد لاستقبال طلبات جديدة للانضمام للبرنامج بعدما تم أغلاقها منذ الدفعة 28. وأنه في حالة العودة لاستقبال طلبات جديدة للبرنامج فسوف يتم الإعلان عنه. حتي يستطيع المواطنين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج الدخول وتسجيل طلب جديد.

نفقة الأبناء والضمان الاجتماعي لا تحتسب ضمن مصادر الدخل:-

في رده على استفسارات أحد المواطنين، أجاب القائمين على البرنامج عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، بأن نفقة الأبناء ودخل الضمان الاجتماعي لا يتم احتسابهما ضمن مصادر الدخل بالنسبة للمستفيد من البرنامج.

موعد صرف الدفعة 56 يوليو2022:-

تترقب جميع الأسر المستفيدة من دعم حساب المواطن إيداع الدفعة رقم 56 لشهر يوليو 2022، في حسابات المستفيدين البنكية وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق اليوم الحادي عشر من شهر يوليو الجاري، وهو الموعد الرسمي الذي يتم فيه إيداع دفعات حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية في حالة ما اذا صادف اليوم العاشر يوم عطلة أسبوعية أو رسمية، حيث يتم إيداع مبالغ دعم حساب المواطن في يوم سابق أو يوم لاحق، في حالة ما إذا صادف اليوم العاشر من الشهر ميلادي عطلة رسمية أو أسبوعية.