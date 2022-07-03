صدمة في أوساط المقيمين والمواطنين في السعودية بعد ارتفاع اسعار العقارات لهذا المبلغ الصادم والخيالي .. وهذا هو سبب الارتفاع المفاجئ

أسباب ارتفاع أسعار العقارات

ونظرا للأسباب سالفة الذكر سوف نجد أنها طبيعية ومتوقعة، أما السبب الغير متوقع الذي ذكره الهرفي، فهو حديث غير المتخصصين في الشأن العقاري عن سوق العقارات سواء كانوا من المشاهير أو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكد عابد الهرفي أن ما يقرب من 90% من الذين يتحدثون في الشأن العقاري وسوق العقارات بالمملكة غير متخصصين، ودعا الهرفي إلى عدم الاستماع لهم ولا الانسياق وراء ما يقولون.

الطرق التي يمكن أن تساعد في نزول الأسعار

ولفت الخبير العقاري السعودي إلى أن من أهم الطرق التي تساعد في نزول أسعار العقارات بالمملكة، هو التحرك الجاد والقوي من الجهات المعنية لحل مشكلات الأراضي، كما أعتبر الهرفي أن دخول المطور الأجنبي لسوق العقارات السعودية، سوف يكون له جوانب إيجابية على الأسعار.

وطالب عابد الهرفي من خلال منبر قناة روتانا خليجية بأن يكون هناك قرار بأن لا يتحدث في الشأن العقاري على مواقع التواصل الاجتماعية إلا من لديه تصريح من “هيئة العقارات”، وشدد على ضرورة فرض عقوبة على كل من يخالف هذا الأمر