نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم كلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية 1443 رابط وشروط التقديم في المقال التالي
أعلنت كلية الملك فهد الأمنية باب القبول والتسجيل للتعيين بوظيفة ضابط بالكلية لحملة الثانوية 1443، وذلك وفق مجموعة من الشروط والضوابط التلى يجب توافرها في المتقدم، وقد أوضحت كلية الملك فهد انه يجبلشغل وظيفة ضابط التسجيل في الموعد المحدد عبر بوابة أبشر، مع ضرورة تجهيز كافة المستندات المطلوبة، ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم لشغل وظيفة ضابط بكلية الملك فهد ولينك التسجيل والشروط والأوراق المطلوبة لذلك.
موعد التقديم لكلية الملك فهد 1443
أعلنت كلية الملك فهد انه على حملة الثانوية الراغبين في التقدم لشغل وظيفة ضابط الاطلاع على الشروط المعلنة، والتقدم لشغل الوظيفة خلال الموعد المحدد من يوم السبت 1443/12/3هـ الموافق 2\7\2022م ويستمر التسجيل عبر منصة ابشر توظيف حتى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 1443/12/8هـ والموافق 7\7\2022.
رابط التقديم لوظائف كلية الملك فهد الأمنية 1443
أعلنت كلية الملك فهد أن التقديم سيكون من خلال الدخول إلى رابط أبشر توظيف ويمكن لجميع الراغبين الالتحاق بالوظيفة المعلنة الدخول إلى بوابة jobs.sa، ويمكنكم التقدم لشغل وظيفة ضابط لحملة الثانوية 1443 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة ويجب توافر مجموعة من الضوابط والشروط والتي يجب توافرها في المتقدم.
شروط التقديم لكلية الملك فهد 2022
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
- أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 17 سنة وألا يزيد عن 22 سنة عند بداية الدراسة.
- ألا يكون متزوجا من غير سعودية.
- حسن الأخلاق والسير والسلوك.
- ألا يكون محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تحت أي عقوبة قانونية.
- ألا يكون لديه أي نوع من الإعاقات الجسدية أوالعقلية.
- لائقا طبيا وأن يناسب الطول مع الوزن.
- من خريجي الثانوية للعام الحالي، أو معادله لها للحاصلين عليها من الخارج، ولا يتم قبول خريجي السنوات السابقة.
- حاصل على التعليم الثانوي بنظام دورات إنسانية طبيعية أو شرعية.
- ألا يقل التقدير التراكمي عن 80 ٪.
- اجتياز كافة الاختبارات بنجاح كاختبار القدرات العامة والحصول على درجة لا تقل عن 70 ٪.
- اجتياز الاختبار التحصيل بدرجة لا تقل عن 65 ٪.
- ألا يكون قد فصل أو طرد من كلية أو معهد عسكري لأي سبب من الأسباب.
- اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة للقبول (الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية).
- تقديم كافة المستندات المطلوبة خلال الموعد المحدد.
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