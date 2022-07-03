تقديم كلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية 1443 رابط وشروط التقديم

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية باب القبول والتسجيل للتعيين بوظيفة ضابط بالكلية لحملة الثانوية 1443، وذلك وفق مجموعة من الشروط والضوابط التلى يجب توافرها في المتقدم، وقد أوضحت كلية الملك فهد انه يجبلشغل وظيفة ضابط التسجيل في الموعد المحدد عبر بوابة أبشر، مع ضرورة تجهيز كافة المستندات المطلوبة، ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم لشغل وظيفة ضابط بكلية الملك فهد ولينك التسجيل والشروط والأوراق المطلوبة لذلك.

موعد التقديم لكلية الملك فهد 1443

أعلنت كلية الملك فهد انه على حملة الثانوية الراغبين في التقدم لشغل وظيفة ضابط الاطلاع على الشروط المعلنة، والتقدم لشغل الوظيفة خلال الموعد المحدد من يوم السبت 1443/12/3هـ الموافق 2\7\2022م ويستمر التسجيل عبر منصة ابشر توظيف حتى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 1443/12/8هـ والموافق 7\7\2022.

رابط التقديم لوظائف كلية الملك فهد الأمنية 1443

أعلنت كلية الملك فهد أن التقديم سيكون من خلال الدخول إلى رابط أبشر توظيف ويمكن لجميع الراغبين الالتحاق بالوظيفة المعلنة الدخول إلى بوابة jobs.sa، ويمكنكم التقدم لشغل وظيفة ضابط لحملة الثانوية 1443 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة ويجب توافر مجموعة من الضوابط والشروط والتي يجب توافرها في المتقدم.

شروط التقديم لكلية الملك فهد 2022