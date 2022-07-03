فتح حساب في بنك الرياض عن طريق الإنترنت في 3 دقائق من البيت

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عمر شويل - جدة فتح حساب في بنك الرياض عن طريق الإنترنت ، بكل سهولة ويسر دون عناء الذهاب إلى احد فروع بنك الرياض، حيث يتمكن المواطنين والمقيمين فتح حساب بنك الرياض والاستفادة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما يتمكن المواطنين أيضا من فتح حساب في بنك الرياض عن طريق النفاذ، حيث لا يتطلب منكم سوي التسجيل في موقع بنك الرياض أون لاين وإضافة بعض البيانات البسيطة التي نشرحها إليكم من خلال هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

فتح حساب في بنك الرياض عن طريق الإنترنت

يوفر بنك الرياض الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تساعد العملاء في الحصول علي الخدمات، سواء القدرة علي إدارة الأموال أون لاين من المنزل أو الخدمات المصرفية لمصرف الرياض، التي تساعد العملاء في أداء المهام، لهذا ينبغي علي الراغبين في فتح حساب في riyadbank أون لاين اتباع الخطوات التالية:



الدخول إلي رابط موقع بنك الرياض .

. الضغط علي التقدم بطلب.

تعبئة البيانات الموجودة في النموذج.

تسجيل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

كتابة الاسم الأول.

تسجيل اسم العائلة.

تحديد التقويم.

تسجيل تاريخ الميلاد.

كتابة رقم الجوال.

تسجيل البريد الإلكتروني.

اختيار الجنسية.

كتابة رقم الجوال.

حدد قطاع العمل (موظف في البنك، متقاعد، عسكري، طالب، رجل أعمال، ربة منزل، خاص، حكومي، أصحاب الرخص الحرة).

الضغط علي المربع المجاور إلي (أنا لست روبوت).

المستندات المطلوبة لفتح حساب في بنك الرياض

يتطلب بعد الانتهاء من التسجيل في بنك الرياض أون لاين التوجه إلي اقرب فرع مصطحبا معك المستندات والوثائق الدالة علي صحة بياناتك، حيث أن ابرز المستندات المطلوبة لفتح حساب في بنك الرياض التالي:

صورة واصل بطاقة الهوية الوطنية.

اصل وصورة أثبات الهوية للمقيم، بشرط أن تكون سارية المفعول.

شروط فتح حساب في بنك الرياض

فتح حساب جاري في بنك الرياض تتطلب منك أن تتوافق عليك الشروط التي حددتها إدارة بنك الرياض والتي تضمنت التالي:

يشترط أن يكون المتقدم مسجلا في العنوان الوطني.

ينبغي أن لا يقل عمر المتقدم عن خمسة عشر عام.

يجب أن يكون لدي المتقدم حساب في نظام ابشر.

ينبغي أن يكون العميل لدية اقامة سارية.

يجب أن يكون المتقدم لديه هوية وطنية.

فتح حساب في بنك الرياض عبر تطبيق الرياض

يمكنك متابعة كافة حساباتك المصرفية بكل سهولة ويسر بعد تحميل وفتح تطبيق موبايل الرياض وفتح حساب كالتالي:

أولا تنزيل تطبيق موبايل من متجر جوجل بلاي أو من متجر ابل ستور.

النقر علي أيقونة (فتح حساب جديد) أو (open new account).

تعبئة البيانات المطلوبة.

يجب توثيق البيانات المسجلة عن طريق خدمة النفاذ الوطني الموحد.

لحظات ويتم الانتهاء من فتح حساب ببنك الرياض.

كيف افتح حساب ثاني في بنك الرياض؟

يقدم بنك الرياض خدمات مصرفية إلكترونية مميزة تجعل الكثيرون يقبلون علي فتح حساب ثاني في البنك سواء أون لاين الرياض أو كم خلال زيارة فروع البنك المنتشرة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية، لذا علي الراغبين في فتح حساب أضافي اتباع النقاط التالية:

أولا الدخول إلي تطبيق بنك الرياض أو الدخول إلي موقع بنك الرياض.

الدخول إلي القائمة الرئيسية.اختيار apply online.

اختيار فتح حساب أضافي (additional account).

حدد نوع العملة، اختار نوع الحساب.

التوقيع علي الحساب.الضغط إرسال.

رقم خدمة عملاء بنك الرياض

يمكنك تنشيط حساب بنك الرياض أو الاستعلام عن فتح حساب بنك أون لاين أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الاستعلام عن كيفية فتح حساب في بنك الرياض من خلال التواصل مع فريق الدعم الفني لبنك الرياض عبر الرقم التالي (00 966 9200 0247).

تنشيط حساب بنك الرياض

يمكنكم بكل سهولة ويسر أعادة تنشيط الحساب أون لاين الرياض للأفراد في ثواني معدودة، عن طريق الدخول علي موقع الرياض.

سجل بيانات الهوية أو رقم الإقامة إذا كان المستفيد من دول الخليج العربي.

يجب عليك تحديد البطاقة سواء كانت بطاقة صراف إلي أو بطاقة ائتمانية.

سجل الرقم السري الخاص بالبطاقة.

يجب تسجيل كلمة سر جديدة.

سجل الاسم والبريد الإلكتروني.

الرمز السري الخاص بك.

الموافقة على الشروط والأحكام.

كيف تحديث البيانات في بنك الرياض؟

فتح الحساب في البنك يحتاج بعد مدة زمنية معينة تحديث البيانات ولا سيما إذا كان الفرد تم تغيير محل إقامته أو العنوان الوطني أو رقم الهاتف أو ما شابه ذلك لذا عليه أن يقوم بالضغط علي رابط بنك الرياض وإضافة البيانات الجديدة، وتغيير ما يجب تغييره.

تسجيل دخول بنك الرياض

يمكنك متابعة حسابك الجاري بأكثر من طريقة سواء عبر الموقع الرسمي أو من التطبيق دون الحاجة للذهاب إلى مقر المصرف، هناك مزايا يقدمها بنك الرياض عن طريق الحسابات والمعاملات المصرفية مثل إدارة المعاملات يتم عبر النت أون لاين، وتحويل الأموال بين الحسابات عبر الإنترنت، ودفع الرسوم والفواتير عن طريق الإنترنت، والكثير من الخدمات المصرفية التي يستفاد منها العملاء عند التسجيل عن طريق الإنترنت، فضلا عن تقديم تمويل شخصي مميز وسريع، لذا يمكنكم تسجيل الدخول عبر الإنترنت على الرابط التالي (.riyadbank.com).