انت الان تتابع خبر سعودي يعيد خادمة إندونيسية للشركة المؤجرة بعد عامين من العمل .. وعند تفتيش حقائبها كانت المفاجأة الصادمة ! .. (صور) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مواطن سعودي بالكشف لصحيفة "المرصد" تفاصيل قيام "عاملة" إندونيسية بعمل "السحر" ضد أسرته بعد سنتين من العمل لديهم.

حيث كشف بأنه تم إحضار العاملة عن طريق إحدى شركات تأجير العمالة في الرياض ، ووقع عقد معها لسنتين ، وقبل انتهاء المدة بـ 3 أيام تم إرجاعها إلى الشركة مرة أخرى .

وأشار إلى أن موظفو الشركة تفاجأوا باكتشاف 17 عمل سحري بعد تفتيش حقائبها، مضيفا: "وجدنا أكياس فارغة أكثر من 30 كيس وفي كل واحد شعرة".

العائلة شعرت بالمرض وأوضح أن العائلة شعرت بالمرض بعد مغادرة العاملة بيوم واحد.

وأضاف : حاليا 3 فتيات كبار يعانون من الألم في بطنهم وحضر عدد من الوعاظ إلى المنزل من أجل أن يرقونهم واكتشفوا أيضا تعرضهم للسحر كما أنه عثر على "عقد" أسفل السرير.

معاملة حسنة

وواصل: "موظفو الشركة كانوا مستغربين من مستوى الرفاهية التي كانت تعيش فيه لدينا مؤكدا أنه قد تم تخصيص غرفة لها ويتم التعامل معها بطريقة حسنة".

واختتم: أرجو تحذير الناس والعوائل من العاملات ولابد من تفتيش العاملة قبل مغادرتها للمنزل