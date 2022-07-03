انت الان تتابع خبر.تحذير هام وعاجل من المرور السعودي حول اصطحاب الطفل داخل السيارة .. قد يفارق الحياة بلمح البصر لهذا السبب! (تعرف قبل فوات الآوان) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الخبير المروري ورئيس اللجنة العامة للسلامة المرورية سابقًا صالح الغامدي، باطلاق تحذير هام من ترك الأطفال وحدهم داخل السيارة، مشيرا إلى أن ذلك الفعل قد يؤدي إلى كوارث أو وفاة الطفل في دقائق معدودة.

واضاف في مداخلة مع برنامج «اليوم» على قناة «الإخبارية»، أن الطفل داخل السيارة يعاني من الارتفاع الشديد في درجة الحرارة والتي قد تصل أو تتخطى الـ 50 درجة مئوية في الأيام هذه.

كما حذر الغامدي، أن الحرارة داخل السيارة المغلقة على الطفل تكون أكثر من ذلك، وربما يقوم الطفل عبثا بإغلاق جهاز التكييف، كما قد يترك السيارة ويتعرض لحادث دهس.

وأكد الخبير على وجود حالة من التهاون والاستهتار لدى فئة الشباب خاصة بذلك الأمر، لافتًا إلى وقوع عدة حوادث بسببه.