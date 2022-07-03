للسعودي والمقيم تمويل شخصي فوري 100 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل راتبك

تمويل شخصي فوري يصل إلى 100 ألف ريال سعودي عن طريق شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة التي أتاحت التمويل بموافقة فورية لجميع العملاء بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية كذلك بدون تحويل راتبك الشهري بفترة سداد ميسرة حتى خمسة سنوات كحد أقصى عند سداد التمويل الإستهلاكي المرابحة المقدم من الشركة بالمملكة العربية السعودية ويمتاز التمويل بأنه منتج إسلامي لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية حيث يقدم تمويل السلع الإستهلاكية لكافة المواطنين السعوديين أو غير السعوديين عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مكان أخر بالمملكة للحصول على تمويل ميسر بدون كفيل أو ضامن بهامش ربح تنافسي بأقساط شهرية ميسرة للجميع عبر البيت الأهلي للتمويل بالمملكة الفترة الراهنة.

كافة الشروط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة البيت الأهلي

أصبح من الفترة الحالية لكي يحصل العميل المتقدم السعودي أو المقيم على مبلغ تمويل يتراوح من 5000 ريال سعودي حتى 100 ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي الجنسية لابد من توفير كافة الضوابط والضمانات الأساسية للتمويل عبر شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية من أجل توفير التمويل الإستهلاكي المرابحة بالشركة لذلك سوف نشرح لكم اليوم بالتفصيل كافة الشروط المطلوبة للتمويل كما يلي:

يشترط التمويل الشخصي توفير الدخل الشهري الثابت المطلوب من الشركة الذي ربما يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي بالمملكة لدى البيت الأهلي للتمويل.

كذلك لابد من توفير فترة عمل مناسبة تبدأ من ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة أما العاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي مطلوب منهم توفير مدة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك.

كذلك العمر المطلوب للتقديم الإلكتروني يبدأ من 21 عام حتى 65 عام بموافقة فورية من البيت الأهلي للتمويل في السعودية.

الخدمات والمزايا التمويلية عند طلب التمويل الشخصي عبر شركة البيت الأهلي