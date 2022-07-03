طريقة احتساب رسوم المرافقين 1443 وطرق السداد “خطوات” احتساب رسوم مرافقة الأفراد

صرحت الجوازات السعودية عن طريقة احتساب رسوم المرافقين 1443، وهذا بعد فرض رسوم مالية علي المرافقين لكافة المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وهذا بسبب عدد من الأسباب المختلفة ومن ضمنها الفترة الخاصة بالإقامة، وعدد الأفراد، لذلك أكدت الحكومة السعودية بضرورة تسديد الرسوم في الوقت المحدد لها، حتي لا يتسبب في عقوبات قانونية، أو الخروج من البلاد، وقد وصلت قيمة الرسوم للأسرة طبقًا لطبيعة العلاقة مع المقيم ومدة الإقامة نحو ٤٠٠ ريال سعودي لهذه السنة.

طريقة احتساب رسوم المرافقين 1443

يوجد الكثير من الطرق لاحتساب رسوم المرافقين داخل المملكة العربية السعودية، والتي يجب أن يقوم المقيم بدفعها، ولكن بشرط وجود حساب علي منصة أبشر الإلكترونية، أو علي آلية احتساب رسوم المرافقين وللتعرف على الطريقة تابع التالي:

احتساب رسوم المرافقين عند تجديد الإقامة

في البداية قم بالتوجه إلى موقع مقيم.

وبعد ذلك قم باختيار تجديد الإقامة.

ومن ثم قم بتحديد عدد الأقارب والمرافقين لك.

قم بكتابة تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة الخاصة بك، وعدد سنوات تجديد الإقامة.

النقر على ايقونة الحساب.

وفي النهاية ستشاهد امامك جميع الرسوم الواجب دفعها عند تجديد الإقامة.

حساب رسوم مرافقة الأفراد في الذهاب والعودة

اولًا قم بالذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

وبعد ذلك اذهب الى الخدمات الفردية.

وفي هذه الخطوة قم بتسجيل الدخول على المنصة.

ثم باختيار جوازات السفر، ثم الضغط على المقيمين.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

أخيرًا قم بالنقر على عرض رسوم المرافقين أو الرسوم المصاحبة.

طريقة سداد رسوم المرافقين 2022

يمكن سداد الرسوم عن طريق حساب المقيم عبر بنك الراجحي بطريقة الكترونية، ولكن من خلال الالتزام بعدد من الخطوات التالية: