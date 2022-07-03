نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة احتساب رسوم المرافقين 1443 وطرق السداد “خطوات” احتساب رسوم مرافقة الأفراد في المقال التالي
صرحت الجوازات السعودية عن طريقة احتساب رسوم المرافقين 1443، وهذا بعد فرض رسوم مالية علي المرافقين لكافة المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وهذا بسبب عدد من الأسباب المختلفة ومن ضمنها الفترة الخاصة بالإقامة، وعدد الأفراد، لذلك أكدت الحكومة السعودية بضرورة تسديد الرسوم في الوقت المحدد لها، حتي لا يتسبب في عقوبات قانونية، أو الخروج من البلاد، وقد وصلت قيمة الرسوم للأسرة طبقًا لطبيعة العلاقة مع المقيم ومدة الإقامة نحو ٤٠٠ ريال سعودي لهذه السنة.
طريقة احتساب رسوم المرافقين 1443
يوجد الكثير من الطرق لاحتساب رسوم المرافقين داخل المملكة العربية السعودية، والتي يجب أن يقوم المقيم بدفعها، ولكن بشرط وجود حساب علي منصة أبشر الإلكترونية، أو علي آلية احتساب رسوم المرافقين وللتعرف على الطريقة تابع التالي:
احتساب رسوم المرافقين عند تجديد الإقامة
- في البداية قم بالتوجه إلى موقع مقيم.
- وبعد ذلك قم باختيار تجديد الإقامة.
- ومن ثم قم بتحديد عدد الأقارب والمرافقين لك.
- قم بكتابة تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة الخاصة بك، وعدد سنوات تجديد الإقامة.
- النقر على ايقونة الحساب.
- وفي النهاية ستشاهد امامك جميع الرسوم الواجب دفعها عند تجديد الإقامة.
حساب رسوم مرافقة الأفراد في الذهاب والعودة
- اولًا قم بالذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- وبعد ذلك اذهب الى الخدمات الفردية.
- وفي هذه الخطوة قم بتسجيل الدخول على المنصة.
- ثم باختيار جوازات السفر، ثم الضغط على المقيمين.
- اضغط على الخدمات الإلكترونية.
- أخيرًا قم بالنقر على عرض رسوم المرافقين أو الرسوم المصاحبة.
طريقة سداد رسوم المرافقين 2022
يمكن سداد الرسوم عن طريق حساب المقيم عبر بنك الراجحي بطريقة الكترونية، ولكن من خلال الالتزام بعدد من الخطوات التالية:
- في البداية قم بالتوجه إلى موقع بنك الراجحي الرسمي.
- وبعد هذه الخطوة قم بالنقر على التسجيل في مباشر للأفراد.
- ومن ثم الضغط على خدمة المدفوعات الحكومية.
- النقر على خدمات المقيمين، ثم النقر على ايقونة الدفع.
- قم بكتابة رقم الإقامة والتاريخ صلاحيتها.
- أدخل رقم الحساب، ثم الضغط على موافق، ثم اضغط على كلمة التالي.
- قم بكتابة اسم المستخدم، والمبلغ المراد دفعه، ونوع الطلب، تاريخ انتهاء الإقامة.
- وفي النهاية ستشاهد امامك تأكيد الدفع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة احتساب رسوم المرافقين 1443 وطرق السداد “خطوات” احتساب رسوم مرافقة الأفراد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.