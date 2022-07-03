أسعار الأضاحي الراجحي عيد الأضحي 1443 “تعرف علي” طريقة التقدم لطلب الأضحية من بنك الراجحي

أسعار الأضاحي الراجحي يتم البحث عنها بصورة كبيرة مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، ويرغب المواطنين وأهل السعودية في معرفة كيفية شراء الأضحية وفي نفس الوقت تكون من مكان مضمون وموثوق به، لذلك يتيح بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية فرصة للمواطنين لشراء الأضحية دون تعب أو بحث كثيرا، وتتوفر بها الشروط المناسبة للأضحية، لذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن أسعار الأضحية للشراء من خلال بنك الراجحي بالسعودية، وما هي شروط التقدم لطلب أضحية من خلال بنك الراجحي لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أسعار الأضاحي في بنك الراجحي، وشروط التقدم لطلب أضحية.

أسعار الأضاحي الراجحي

يتساءل الكثير من أهالي السعودية عن سعر شراء الأضحية من خلال بنك الراجحي حيث يقدم بنك الراجحي بالسعودية العديد من التسهيلات، من شراء الأضحية، وتأشيرات الحج وغيرها من الخدمات، لذلك إليكم أسعار الأضاحي في بنك الراجحي قبل قدوم عيد الأضحى، وهي كالتالي:

يعرض بنك الراجحي أسعار الخروف الروماني بسعر ١٠٨٠ ريال سعودي.

أما عن أسعار الخروف البربري فيتم عرضه في البنك بسعر ٨٥٥ ريال سعودي.

ويبلغ سعر الخروف ما يعرف باسم الخروف النعيمي سعر ١٤٩٠٠ الف ريال سعودي.

أما عن ما يعرف بالخروف السواكني فإنه يبلغ سعره ١١٥٠ ريال سعودي.

وتعد هذه الأسعار مناسبة وغير مرتفعة بالنسبة للسوق.

طريقة التقدم لطلب الأضحية من بنك الراجحي

بعدما وضحنا لكم أسعار بنك الراجحي لشراء الأضحية والتي يتساءل عنها الكثير من الأشخاص نوضح لكم، ما هي طريقة وكيفية التقدم لطلب شراء أضحية من خلال البنك، وهذا ما سوف نعرضه لكم في النقاط التالية: