الضمان الاجتماعي الراتب الجديد شهر ذو الحجة

يتابع مواعيد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر ذو الحجة عدد كبير من المواطنين السعوديين خاصة مع اقتراب موعد نزول الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين البنكية، ويسئل عدد من المستفيدين عن منحة عيد الأضحى المبارك وهل سيتم إيداعها مع رواتب شهر ذو الحجة، كل ذلك وأكثر سنقوم بتوضيحه لكم من خلال هذا المقال، فسنوضح لكم مواعيد صرف راتب الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة، وشروط الحصول على راتب ذو الحجة 1443، وقيمة رواتب الضمان الاجتماعي المطور.

المواطنين المستحقين لرواتب الضمان الاجتماعي المطور شهر ذو الحجة في السعودية

فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات التي سيتم صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم وهم:

كبار السن من الذكور والإناث. من يعاني من حالة عجو مؤثته أو دائمة تمنعه عن العمل. زوجة المواطن السعودي المدمن للمخدرات. المرأة المطلقة والأرملة. أسرة الغائب أو المفقود.

مواعيد صرف رواتب الضمان الاجتماعي شهر ذو الحجة

أصبح تاريخ نزول رواتب الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين يشغل اهتمام الكثير من المواطنين السعوديين، فمن المتعارف عليه أن نزول رواتب الضمان الاجتماعي تتوافق دائماً مع بداية كل شهر هجري، ليوافق الأول من شهر ذو الحجة، الموافق 30 من يونيو 2022

راتب الضمان الاجتماعي المطور شهر ذو الحجة

سنوضح لكم قيمة رواتب الضمان الاجتماعي المطور وذلك على حسب عدد أفراد كل اسرة:

الأسرة المكونة من فرد واحد تحصل على 1000 ريال سعودي.

الأسر المكونة من فردين تحصل على 1285 ريال.

أسرة مكونة من ثلاثة أفراد تحصل على 1570 ريال.

الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل على راتب بقيمة 1855 ريال سعوديز

الأسر المكونة من خمس أفراد تحصل على راتب ضمان اجتماعي بقيمة 2140 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من ستة أفراد تحصل على راتب بقيمة 2420 ريال.

شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية