متي موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين فى السعودية 1443 للبنوك والقطاع الحكومي والخاص 2022

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عمر شويل - جدة متي موعد إجازة عيد الأضحى 2022، العد التنازلي للعطلات الرسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص، حيث تعتبر هذه الإجازات رسمية وتمنح للموظفين العاملين في المؤسسات المالية والقطاع الخاص والجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم و تكون مدفوعة الأجر من الإجازة السنوية للعمال.

متي موعد إجازة عيد الأضحى 2022

يحتفل جميع المسلمين كل عام بعيدين، عيد الفطر، بعد شهر رمضان المبارك المعروف بـ “الصيام والرحمة والمغفرة”، وعيد الأضحى بعد وقفة عرفات، وهذا العيد لذبح سيدنا ابراهيم “لما رأى في حلمه أنه ذبح ابنه إسماعيل، استيقظ من نومه وأخبر ابنه بما رآه عندما وصل، فقال له افعل ما تأمر، هذه من أصعب المحن التي واجهها سيدنا إبراهيم، لذلك جازه الله بتضحية عظيمة وابتدأ عيد الأضحى المبارك، يتذكر الجميع أن طاعة الله واتباع وصاياه هو نجاة لنا.

إجازة عيد الاضحى 1443

تعتبر عطلة عيد الأضحى من العملات الرسمية الممنوحة للقطاعين الخاص والعام في ظل نظام العمل الحالي في المملكة العربية السعودية، وعليه تعتبر عطلة رسمية لمختلف المؤسسات المالية والبنوك في المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت الجهات العليا أنه وفق حسابات فلكية سيأتي عيد الأضحى المبارك في السعودية في المواعيد المحددة.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص

الإجازات لموظفي القطاع الخاص من تاريخ إيقاف عرفات حتى آخر أيام عيد الأضحى، أي من الجمعة 9 ذو الحجة 1443 الموافق 8 يوليو 2022 إلى الثلاثاء 13 ذي الحجة 1443 الموافق 12 يوليو 2022 مما يعني عودة جميع العاملين إلى العمل في القطاع الخاص يوم الأربعاء 14 ذو الحجة 1443.

موعد إجازة عيد الأضحى في القطاع العام بالسعودية

تمنح الحكومة السعودية إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الحكومي من 4 يوليو 2022 (الموافق 5 ذو الحجة 1443) إلى الثلاثاء 12 يوليو 2022 (الموافق 13 ذو الحجة)، وهذا يعني أن سيعود جميع العاملين في القطاع العام يوم الأربعاء الموافق 14 ذو الحجة 1443/13 هـ / يوليو 2022 م.

موعد عودة الموظفين بعد إجازة عيد الأضحى 1443 – 2022

يستأنف جميع العاملين في البنوك أو القطاع الخاص أو العام أو المؤسسات المالية العمل بعد عيد الأضحى في المواعيد التالية: