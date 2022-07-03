نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقطوعة الضمان الاجتماعي | الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب بموقع وزارة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقطوعة الضمان الاجتماعي، تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعدة المالية للطبقة المتوسطة من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، من خلال مقطوعة الضمان الاجتماعي، فقد جاءت المساعدة المقطوعة لجميع المواطنين السعوديين الذين يعانون من قلة الدخل العام لهم، ولمواجهة الغلاء الذي واجه البعض في الكثير من السلع الشرائية، ومقطوعة الضمان الاجتماعي أحد أهم استراتيجيات القيادة السعودية في تحقيق مبدي العدالة داخل المملكة بين جميع فئات المجتمع، وسوف نوضح الشروط الخاصة للحصول على المساعدة المقطوعة، وكيفية الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي في التفاصيل الآتية.

شروط صرف المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي 1443

في ظل مساعدة الحكومة السعودية للطبقة متوسطة الدخل، فقد أتاحت نظام المساعدة المقطوعة وفق شروط محددة من أجل الحصول عليها ومن هذه الشروط:

أن لا يكون للشخص المتقدم سجل تجارى مسجل باسمه.

أن لا يتجاوز عمر المتقدم للتسجيل في المقطوعة عن 35 عام.

أن يكون أجمالي الدخل الخاص به دخل متوسط وأن يكون من ضمن الأسر التي تستحق المساعدة.

ألا يتعدى الراتب الخاص بالمتقدم عن الحد المانع للصّرف.

يتم الحصول على قيمة المساعدة المقطوعة لمرة أخرى بعد أن يمر عام على التاريخ الخاص بالحصول على المساعدة الأولى.

الحد الأقصى للمساعدة المقطوعة هي 30,000 ريال سعودي.

يتم تحديد القيمة الخاصة بالمساعدة المقطوعة بناءً على قيمة الدخل الشهري الخاص بالأسرة.

وسوف يتم الإعلان عن صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال موقع وزارة العمل، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال على رقم 19911 للاستعلام عن كل ما يخص المساعدة المقطوعة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الخاصة بالضمان الاجتماعي



حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الخطوات الإلكترونية التي بواسطتها يتم الاستعلام عن قيمة مقطوعة الضمان لجميع المستفيدين منها، ويتم الاستعلام وفق هذه الخطوات:

يتم الدخول علي الموقع الرسمي للاستعلام الآتي: موقع وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

النقر علي تبويب الخدمات الإلكترونية

اختيار خدمة الاستعلام عن المقطوعة.

يقوم كل مواطن بإدراج رقم السجل المدني الخاص به، ثم إدراج رمز التحقق.

ثم يتم الضغط على عرض النتيجة لتظهر تفاصيل المساعدة المقطوعة.

أصبحت مقطوعة الضمان الاجتماعي باب أمل جديد لجميع الأسر التي تعاني من مشاكل اجتماعية ومشاكل مادية كثيرة، وهذه المقطوعة تمثل دعم القيادة السعودية لجميع هذه الأسر والوقوف بجانبهم، لذلك يبحث يومياً كل فرد مستفيد عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لمعرفة وقت الصرف.