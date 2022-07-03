نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط sbis.hrsd للاستعلام عن نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 لشهر يوليو ومستجدات وزارة الموارد البشرية في المقال التالي
معاش الضمان الاجتماعي هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تحرص من خلاله على تقديم الدعم للكثير من الأسر السعودية التي لا تمتل عمل ثابت للحصول على أجر شهري يضاهي الاحتياجات الأساسية للمعيشة، ولذلك تم تشكيل لجان خاصة بدراسة الطلبات المقدمة من أجل تحديد مستحقين مقطوعة الضمان الاجتماعي، ولذلك تم وضع مجموعة من الشروط يتم وفقها صرف قيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي، ولذلك سنعمل على توضيح كيفية الاستعلام عن موعد نزول المقطوعة وكيفية التسجيل لطلبها من خلال موقعنا.
رابط sbis.hrsd للاستعلام عن نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور
يسأل الكثير من الأشخاص عن كيفية التوصل إلى رابط sbis.hrsd للاستعلام عن نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 لشهر يوليو 2022، حيث من خلاله سيتم التعرف على موعد صرف مقطوعة المضان لذلك الشهر، ويمكننا توضيح كيفية التوصل لذلك الرابط والقيام بخطوات الاستعلام الإلكتروني من خلال الآتي:
- أولا: عليك الدخول في الخطوة الأولى على “sbis.hrsd”.
- ثانيا: قم بتسجيل الدخول على الحساب الخاص بك عبر المنصة من خلال كتابة “الاسم – كلمة المرور).
- ثالثا: بعد القيام بتسجيل الدخول قم بالدخول على “معاش الضمان الاجتماعي المطور” وسيظهر أمامك مباشرة موعد نزول الشهر لمقبل لمقطوعة الضمان.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ
يمكن التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ من خلال القيام بالخطوات التالية:
- الخطوة الأولى: قم بالدخول على رابط ” sbis.hrsd”.
- الخطوة الثانية: قن بالضغط على كملة “حساب جديد” وسيظهر لك استمارة عمل حساب قم بإدخال بياناتك جميعها صحيحة والتي تشمل (الاسم – كلمة مرور جديدة – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني – رمز التحقق).
- الخطوة الثالثة: بعد الانتهاء من مل العضوية على الموقع قم بالدخول على أيقونة “معاش الضمان الاجتماعي المطور”.
- الخطوة الرابعة: قم بالضغط على كملة “طلب جديد” وسيتم تحويلها إلى استمارة طلب عليك بكتابة جميع البيانات المطلوبة فيها والتي تتعلق بدخلك الشهري وعدد أفراد الأسرة وبياناتهم وبياناتك الشخصية.
- الخطوة الخامسة”: بعد أن تقوم بكتابة جميع البيانات وإرفاق الملفات الرسمية المطلوبة قم الضغط على كلمة “إرسال” وسيتم الرد عليك بعد فترة تصل إلى 20 يوم بالموافقة على طلب الدعم أو الرفض.
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