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عمر شويل - جدة على مالكي السيارات في المملكة العربية السعودية أن يكونوا على علم بمواعيد دوام الفحص الدوري في عيد الاضحى بالسعودية 2022/1443 حتى لا يتوجهوا إلى أي من مراكز التفتيش خلال فترة الإجازة في هذه الأيام المباركة، نحرص من خلال هذا المقال تقديم دوام الفحص الدوري في عيد الاضحى بالسعودية 2022/1443 بالتفصيل.

دوام الفحص الدوري في عيد الاضحى بالسعودية 2022/1443

لا تقبل مراكز الفحص المنتظمة في المملكة العربية السعودية أي مركبات خلال عيد الأضحى، لكن لم يتم الإعلان عن موعد بدء عطلة عيد الأضحى للفحص الدوري والمتوقع أن يبدأ يوم الأحد 3 يوليو. 2022.

الفحص الدوري للسيارات في السعودية

تم إنشاء مراكز الفحص الدوري للمركبات داخل المملكة العربية السعودية للتحقق من أن المركبات توفر المستوى المطلوب من الأمن والسلامة وضمان سلامة جميع أجزاء الطريق، بما في ذلك المشاة والركاب والسائقون، تنتشر مراكز الفحص الفني في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية للوصول إلى أكبر مجموعة من مالكي السيارات، والجدير بالذكر أن الفحص الفني هو أيضًا أحد متطلبات المملكة لتسجيل السيارات.

متى يبدأ دوام الفحص الدوري بعد عيد الاضحى 2022/1443

لم يعلن مركز الفحص الفني الدوري للسيارات في المملكة العربية السعودية عن عطلة عيد الأضحى، لكن الدائرة الحكومية في المملكة العربية السعودية تشترط أن تنتهي عطلة عيد الأضحى في 17 يوليو 2022 م، الموافق 18 ذو الحجة 1443 من التقويم الإسلامي، ويعود العمل مرة أخرى من يوم الأحد حتى 17 يوليو 2021 م.

حجز موعد الفحص الدوري في المملكة 2022/1443

نظرًا للعدد الكبير من المركبات التي تزور مركز الفحص يوميًا، لا يقدم مركز الفحص الفني الدوري للمركبة في المملكة العربية السعودية أي خدمة تحديد مواعيد مسبقة للفحص؛ باستثناء أنه تم الانتهاء من فحص عدد قليل من المركبات بحلول في المركز، كما سيؤدي تحديد موعد إلى تأخيرات في الفحص.

رقم مراكز الفحص الدروي للسيارات

يمكنك الاتصال مباشرة على 0112461220 للتحدث إلى فريق خدمة العملاء بالمركز السعودي للاختبارات العادية للسيارات، أو يمكنك تقديم الشكاوى والأسئلة والاستشارات من خلال نظام خدمة العملاء الرسمي لإدارة مركز الاختبارات.