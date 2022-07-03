هل ينزل راتب إضافي قبل عيد الأضحى 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

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عمر شويل - جدة هل ينزل راتب إضافي قبل عيد الأضحى 1443 لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتساءل الأفراد عن حقيقة صرف راتبين قبل عيد الاضحي المبارك، فقد وضحت الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية لموقع التدوين العالمي تويتر. عن استفسار وجود راتب اضافي لمستفيدي الضمان المطور قبل العيد، بواسطة السطور التالية نوضح كافة التفاصيل حول هل ينزل راتب إضافي قبل عيد الأضحى 1332.



راتب إضافي قبل عيد الأضحى لمستفيدي الضمان المطور

أجابت وزارة الموارد البشرية على سؤال احد المتابعين هل يتم دفع راتب إضافي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطوَّر قبل عيد الأضحى المبارك، وهو سؤال تم تداوله على نطاق واسع الأيام السابقة.

وفي ظل تضارب الشائعات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وما يتم تداوله عن وجود راتب اخر للمؤهلين من الضمان الجديد. فقد تم صرف رواتب المستفيدين والمؤهلين للضمان المطور يوم الخميس الموافق 1/12/1443.

هل ينزل راتب إضافي قبل عيد الأضحى 1443

من الجدير بالذكر انه صرفت المقطوعة مع وجود مبلغ إضافي لبعض المستفيدين، فقد اكدت الموارد البشرية انه لا يوجد اي صحة عن وجود صرف راتبين قبل عيد الاضحي المبارك، وان الزيادة هي مكرمة شهر رمضان المبارك للمستفيدين الذين لن يتم تأهل الدفعة لهم قبل عيد الفطر.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الدفعة التاسعة

صرحت وزارة الموارد البشرية عن توحيد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين من المعاش القديم والحديث. وذكرت الوزارة إن مواعيد الصرف ستكون في اليوم الأول من الشهر الميلادي لجميع المؤهلين المستوفون لشروط اهلية الضمان الاجتماعي.

ويتم تقديم تاريخ صرف معاش الضمان الاجتماعي او تأخيره وذلك حسب العطلات الرسمية. او تصادف تاريخ الصرف مع عطلة أسبوعية. ومن المشار إليه إن التسجيل ما زال متاح لجميع الفئات التي تنطبق عليهم شروط التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. كما يمكنك معرفة كيف اعرف اني مقبول بالضمان الاجتماعي المطور. ويتم صرف الضمان الاجتماعي الدفعة السادسة يوم الاثنين الموافق 1 اغسطس 2022.

حقيقة صرف راتبين لمستفيدي الضمان المطور قبل العيد

يتساءل المواطنون المستفيدون من الضمان الاجتماعي عن مُدْي حقيقة صرف راتبيْن قبل عيد الأضحى 2022. والمراد بهما أن يكونا راتب دعم الضمان الاجتماعي الذي يتم صرفه بصفة مستمرة كل شهر. أما الراتب الثاني فهو مكرمة شهر رمضان 1443 التي لن يتم صرفها للفئات التي تم تأهل دفعتهم قبل عيد الفطر.

متى تنزل مكرمة عيد الأضحى لمستفيدي الضمان

وتجدر الإشارة إلى أن مكرمة عيد الأضحى تُمنح لفئات محددة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي. ويسمح بتقديمه وزارة الموارد البشرية بموجب مرسوم ملكي صادر عن صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز. متي تنزل مكرمة عيد الاضحي لمستفيدي الضمان.

ويُمنح لفئات معينة مستحقة لصرف معاش الضمان، وعلى هذا يحق لهم الاستفادة من المكافأة الملكية. بالإضافة إلى ما سبق؛ إن أي أمر ملكي يصدر عن الديوان الملكي السعودي باسم خادم الحرمين الشريفين.

ولكن حتى الآن، لن يتم نشر بيان عن صرف مكرمة عيد الأضحى، ولن يصدر أي بيان رسمي يحدد موعد صرفها لمستفيدي دعم الضمان.