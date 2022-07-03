نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستفيدين من برنامج سكني والمستندات المطلوبة للتقديم ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة المستفيدين من برنامج سكني والمستندات المطلوبة للتقديم ورابط التسجيل الذي يبحث عنه الكثيرون في المملكة العربية السعودية، لأجل الحصول على الخدمات الإسكانية المقدمة من برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية.

أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن المستفيدين من برنامج سكني خلال الشهر الماضي والبالغ عددهم 37262 ألف أسرة سعودية في مختلف الوحدات السكنية التي يقوم برنامج سكني بتوفيرها إلي المواطنين من خلال حجزها عبر التطبيق الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان برنامج سكني، وأوضح برنامج سكني أن إجمالي عدد الأسر التي سكنت الوحدات السكنية الجديدة حتي الآن 10524 أسرة.

وصل عدد الذين استفادوا من برنامج سكني هذا العام 224512 ألف أسرة وأكد برنامج سكني أن إجمالي ما تم سكنه من الأسر المستفيدة من برنامج سكني هذا العام 75654 ألف أسرة، فيما تبقي اعداد كبيرة من الأسر التي لم تسكن حتي الآن بسبب استلام الأراضي التي يتم فيها الاعتماد الذاتي أو مشاريع تحت الإنشاء أو ما شابه ذلك، ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة التي يقوم بها برنامج سكني لسهولة التملك وتوفير فرص الحصول علي وحدات سكنية متنوعة بخطوات الكترونية بسيطة.

أوضح برنامج سكني أنه أتاح الفرصة إلي المواطنين السعوديين في استلام اراضي سكنية في مختلف المدن والمحافظات السعودية حيث تجاوز اعداد الأراضي السكنية التي تم تسليمها إلى المواطنين السعوديين خلال هذا العام إلي 60114 ارض سكنية، فيما تجاوز عدد الوحدات السكنية التي التي تم حجزها خلال هذا العام إلي 45831 وحدة سكنية.

ويذكر أن وزارة الإسكان اتاحت الحصول علي القرض العقاري المدعوم للحصول علي وحدة سكنية من خلال مشروع سكني حيث تجاوز عدد الأسرة التي استفادة من القرض العقاري المدعوم حتي الآن إلي 73082 للحصول علي وحدة سكنية جاهزة، فيما تجاوز عدد المستفيدين من القرض العقاري للحصول علي وحدة سكنية للبناء الذاتي 45485 أسرة.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج سكني للحصول علي الدعم

تقديم إقرار العائلة في حالة كان المتقدم يتيم.

يجب تقديم شهادة الوفاة.

تقديم المستند الخاص بالراتب الشهري. للمتقدم للحصول علي الوحدة السكنية.

ينبغي تقديم السجل المدني الخاص بالمستفيد.

رابط التسجيل والحصول علي وحدة سكنية جديدة

يعلن برنامج سكني علي الاستمرار في تقديم الخدمات والتسهيلات إلي المواطنين السعوديين للحصول علي وحدات سكنية للتملك من خلال رابط التسجيل وفقاً إلي بعض شروط التسجيل للحصول علي وحدة سكنية، كما أوضح برنامج سكني عن الفئات المستحقة لدعم سكني وذلك ضمن المميزات الجديدة التي يقدمها برنامج سكني إلي المواطنين في المملكة العربية السعودية وجاءت من أهم تلك المميزات الجديدة هي الإعفاء من دفع المقابل المادي للوحدة السكنية الجديدة لبعض الفئات التي تطرا عليها مستجدات جديدة كما يقدم تسهيلات كبيرة إلي المواطنين بهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تملك المواطنين إلي الوحدات السكنية، بالإضافة إلي دعم الأرامل والمطلقات بنسبة 100% حرصاً من وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية في دعم الحالات الحرجة والتي لها ظروف خاصة.

كيفية التسجيل في منصة سكني

يمكنك الآن التسجيل في منصة سكني ومعرفة مستحقي الدعم الذي تقدمة وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي منصة سكني.

القيام بالضغط علي تسجيل الدخول.

تسجيل رقم الهوية الوطنية.

القيام بتسجيل تاريخ الميلاد.

تخطي الموافقة علي الشروط والأحكام بالضغط علي المربع.

الضغط علي تسجيل.

حجز المخططات السكنية الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان عن توافر الحجز في المخططات السكنية الجديدة في العديد من المناطق بالرياض شملت مخطط عنيف والتي اتاحت 934 قطعة أرض، ومخطط 254 والذي أتاح 61 قطعة أرض، ومخطط 411 والذي أتاح 52 قطعة أرض، كما أتاح أيضاً مخطط رغوة الجنوب والذي أتاح 203 قطعة أرض ومخطط حفر الباطن والذي أتاح 975 قطعة أرض.

قروض سكنية للعسكريين

القروض السكنية الجديدة إلي العسكريين تتميز بإضافة القرض العقاري الحسن الذي يصل قيمته إلي 20% من قيمة العقار بحيث لا يزيد عن 140 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلي القرض العقاري الذي إلي يصل قيمته إلي 500 ألف ريال، من أجل شراء وحدة سكنية جديدة جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان أو شرائها من السوق أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء من وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص، يمكنك التعرف على المزيد من تفاصيل رابط القروض السكنية للعسكريين.

أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن تعليق استلام طلبات السعوديين العسكريين والمدنيين منذ نهاية شهر مايو 2020، فيما اكد سكني علي استمر الاستفادة من القرض العقاري المدعوم والاستفادة من حصول الأسرة السعودية عن المسكن الاول لديها في إطار حرص الحكومة السعودية في تمليك الوحدات السكنية بنسبة 70% في 2030م، فيما أوضحت الوزارة عن موعد نزول الدعم السكني.

البنوك والشركات التمويلية لمشروع سكني

هناك الكثير من البنوك والمؤسسات المالية التي تدعم مشروع سكني من أهمها التالي:

الشركة السعودية لتمويل المساكن.

شركة بداية لتمويل المنازل.

مصرف الراجحي.

شركة دويتشه الخليج للتمويل العقاري.

البنك العربي الوطني.

شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.

بنك سامبا.

شركة دار التمليك.

البنك السعودي للاستثمار.

بنك الجزيرة.

مصرف الإنماء.

بنك الخليج الدولي مصرفية ميم.

البنك الأول.

بنك البلاد.

البنك الفرنسي السعودي.

بنك الرياض.

البنك الأهلي السعودي.

المبادرة السكنية المجانية

أعلنت وزارة الإسكان من خلال موقعها الإلكتروني سكني عن الأراضي السكنية المجانية المتاحة للمواطنيين السعوديين والتي يسمح للمستفيدين الحصول على الحلول السكنية عبر إتباع شروط استحقاق الأراضي السكنية ويتم ذلك عبر التسجيل فى موقع سكني وإختيار الحلول السكنية الجديدة المجانية.

إذا كنت بحاجة للمساعدة اكتبها اسفل هذا المقال في التعليقات المستفيدين من برنامج سكني والمستندات المطلوبة للتقديم ورابط التسجيل.