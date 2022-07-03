نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل الراتب يبدأ من 5 الآف ريال حتي ربع مليون ريال من المرابحة المرنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون تحويل الراتب من شركة المرابحة المرنة التي تعتبر من ضمن الشركات الكبري التي تهدف إلى تقديم خدمات تمويلية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة, ويتميز تمويل شركة المرابحة المرنة انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية, ويوجد فريق متكامل لدي المرابحة المرنة ومتخصصين وذوي خبرة في مجال التمويل والتقسيط والإدارة، ويمكن الحصول علي قروض بدون موافقة الكفيل من المرابحة، وتسعي الشركة لتقديم الخدمات التمويلية للعملاء حتي يتمكنوا من تلبية أغراضهم ومتطلباتهم, وأيضاً رفع مستوي الوعي للعملاء بخصوص التمويلات, وتقدم الشركة تمويل بشروط وبمستندات بسيطة للحصول علي قرض سريع بدون وقت طويل, كما يتم توفير جميع المبالغ التي يرغب بها العميل دون تحديد مبالغ محددة لأي عميل، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم طريقة التقديم علي طلب للحصول علي قروض بدون تحويل الراتب من شركة المرابحة المرنة.

أهم ما يميز التمويل الشخصي من شركة المرابحة المرنة

التمويل من شركة المرابحة المرنة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لجميع أنواع مبالغ التمويل.

قيمة مبالغ التمويل تبدأ من 5,000 ريال سعودي وحتي 250,000 ريال.

فترة السداد تصل إلى مدة 5 سنوات علي أقساط مناسبة للراتب الشخصي الذي يحصل عليه كل عميل.

لا يشترط تحويل الراتب للحصول علي التمويل.

هامش الربح تنافسي بسيط مقارنة مع باقي شركات التمويل والبنوك داخل المملكة العربية السعودية.

توفير إجراءات سهلة ومرنة لجميع الراغبين في الحصول علي تمويل شخصي.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل من المرابحة المرنة

يجب أن يكون عمر العميل لا يقل عن 18 عام، يشترط أن يكون العميل موظف في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص بالشركات المعتمدة لدي المرابحة المرنة، يجب أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 3,000 ريال سعودي بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي.

يجب أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 6,000 ريال سعودي بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، يجب أن يكون العميل علي راس العمل بمدة خدمة لا تقل عن شهر واحد بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي أو شبه حكومي، يجب أن يكون العميل علي راس العمل بمدة خدمة لا تقل عن 12 شهر بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.

طريقة طلب تمويل شخصي من المرابحة المرنة إلكترونياً

يقوم كل عميل بطلب التمويل الشخصي من المرابحة المرنة من خلال الدخول علي موقع المرابحة المرنة التالي: تمويل شخصي، وعبر هذا الموقع يقوم كل عميل بطلب التمويل الشخصي وتحديد المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه وتسجيل كافة البيانات التي يطلبها نموذج التمويل الإلكتروني، ثم يتم انتظار الرد بالموافقة علي الصرف خلال وقت قصير.

أرقام الاتصال بالمرابحة المرنة للتمويل الشخصي

شركة المرابحة المرنة توفر رقم اتصال موحد لجميع فروع الشركة لجميع العملاء التابعين لها أو للعملاء المنضمين حديثاُ وهو 920033868، كما يتوفر رقم اتصال مجاني أخر 8001111810 ويتوفر فريق خدمة عملاء يعمل علي مدار ساعات العمل الرسمية للرد علي استفسارات العملاء المختلفة بخصوص خدمات القروض الشخصية من شركة المرابحة المرنة أو أي خدمات أخري.