تمويل شخصي بنك الرياض سريع جداً ومميزات وشروط فتح حساب أون لاين فى 30 ثانية

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي بنك الرياض، بالمملكة العربية السعودية إلي المواطنين السعوديين والمقيمين ويتميز بالعديد من المميزات الجديدة التي تميز بنك الرياض عن باقي البنوك، وتأتي شروط بنك الرياض بالمملكة ميسرة من أجل خدمة اكبر عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين، حيث يمكنك الحصول علي التمويل من خلال زيارة اقرب فرع لبنك الرياض بالمملكة وتعبئة نموذج طلب التمويل، وتقديم وصورة الهوية وشهادة تعريف الراتب بالإضافة إلي خطاب تعهد بسداد اقساط القرض، لذا نوضح إليكم عبر هذا المقال خطوات فتح حساب في بنك الرياض وبالإضافة إلى شرح المزايا الجديدة التي يقدمها بنك الرياض، فضلا عن شرح شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض.

تمويل شخصي بنك الرياض مميزات

يقدم بنك الرياض تمويل شخصي بدون تحويل الراتب والذي يتميز بالسرعة، بالإضافة إلي توافق التمويل مع تعاليم الشريعة الإسلامية والعديد من المزايا الأخري التي يقدمها بنك الرياض إلي العملاء والتي جاء من أهمها التالي:

قيمة القرض الشخصي تصل إلي 200 ألف ريال سعودي إلي المواطنين من أصحاب الجنسية السعودية. قيمة التمويل الشخصي تصل إلي 150 ألف ريال سعودي إلي أصحاب الجنسيات الغير سعودية. توزيع فترات سداد التمويل على 48 شهر.

شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض

أوضح بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية بعض المعايير والضوابط والمواصفات على المتقدمين الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي والتي تأتي من أهمها التالي:

ضرورة أن لا يقل عمر المواطن أو المواطنة السعودية الراغبة في التمويل الشخصي عن 18 عام. ضرورة أن لا يقل عمر المتقدم من جنسيات غير سعودية عن 22 عام. ضرورة توافر مهنة عمل للمتقدم للحصول على التمويل الشخصي، وأن لا يقل مدة عمله في هذه المهنة عن 6 أشهر، إذا كان المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية يجب أن يمضي الراغب فى الحصول على التمويل مدة لا تقل عن عام في وظيفه أو مهنته قبل التقدم للحصول على التمويل إذا كان المتقدم غير سعودي الجنسية. يجب أن لا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم عن 5 آلاف ريال سعودى، إذا كان المتقدم يعمل بالقطاع الخاص ويتراوح راتبه ما بين 5 إلي 15 ألف ريال لا تقل مدة خدمة عن 6 أشهر وذلك للمواطنين الغير سعوديين. اذا كان الدخل الشهري يزيد عن 15 ألف ريال سعودي في هذه الحالة يجب أن لا يقل مدة الخدمة عن 3 أشهر للحصول على التمويل. ضرورة أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم من جنسية سعودية عن 2000 ريال سعودي.

الفئات المستحقة للحصول على تمويل بنك الرياض

تتقارب شروط ومعايير وضوابط بنك الرياض مع تمويل بنك ساب السعودي والذي يحقق الغاية إلي كافة أبناء المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها من العديد من الجنسبات، حيث يوفر البنكين التمويلات الشخصية إلي (السعوديين، المقيمين، المتقاعدين بشرط عدم تجاوز القرض عن 2.5% من التمويل، العاملين في القطاع الخاص والحكومي والعسكري).

طريقة فتح حساب في بنك الرياض

يمكنك فتح حساب في بنك الرياض من خلال عدة خطوات بسيطة وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني بنك الرياض.

القيام بالدخول على الصفحة الرئيسية ثم إختيار مستخدم جديد.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة مثل (رقم الهوية الوطنية بالنسبة إلي المواطنين السعوديين أو دول الخليج العربي)

إختيار البطاقة التي تود استخدامها سواء كانت بطاقة إيتمانية أو مصرفية.

ثم القيام بإختيار الرقم السري.

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