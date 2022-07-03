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عمر شويل - جدة خطوات الحصول علي وحدة سكنية جاهزة بقرض عقاري مدعوم الأرباح من برنامج سكني للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير، من أجل شراء وحدة سكنية جاهزة، من السوق، حيث يتيح فرصة تملك المستفيدين الوحدات السكنية الجديدة في أي مكان يناسب المستفيد، والذي يوفر علي المستفيدين تكلفة امتلاك الوحدات السكنية بحيث تتحمل المملكة العربية السعودية قيمة الضرائب المضافة ولا يشمل ذلك (البناء الذاتي أو شراء قطعة الأرض السكنية).

خطوات التقديم للحصول علي تمويل عقاري مدعوم الأرباح

الدخول علي الموقع الإلكتروني سكني.

التحقق من الإستحقاق.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة ثم القيام بتقديم الطلب.

بعد تقديم الطلب والتأكد من قبول الطلب يجب عليك التوجه إلى أي فرع من فروع صندوق التنمية العقارية، من أجل توقيع العقود.

مميزات شراء وحدة سكنية من السوق

هناك العديد من المزايا الجديدة التي تستفيد بها عبر شراء وحدة سكنية من السوق أهمها التالي:

حرية اختيار الوحدة السكنية في أي موقع بما يناسب المستفيد للحصول علي المسكن الأول، وفقا للشروط والضوابط وآلية العمل.

السرعة في الحصول علي الوحدة السكنية والتملك من خلال الدعم المقدم للوحدة السكنية الجاهزة.

توافر العديد من الخيارات والحلول السكنية لتملك المسكن الأول للمواطن المستفيد.

خطوات التقديم للحصول علي وحدة سكنية من السوق

أولا يجب الدخول علي سكني الإلكتروني والتأكد من الإستحقاق، كما يمكنك أيضاً التأكد من الاستحقاق عبر الدخول علي التطبيق الإلكتروني .

الإلكتروني والتأكد من الإستحقاق، كما يمكنك أيضاً التأكد من الاستحقاق عبر الدخول علي . القيام بإختيار الوحدة السكنية الجاهزة من السوق.

تسجيل البيانات الخاصة بالوحدة السكنية.

القيام بتسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيد.

إكمال طلب الحصول علي الوحدة السكنية ثم التوجه إلي المؤسسة التمويلية لتوقيع العقود.

استخراج بطاقة الإعفاء الضريبي أو القيمة المضافة.

شروط الحصول علي وحدة سكنية جاهزة من السوق

حددت وزارة الإسكان السعودية مجموعة من المعايير والضوابط الخاصة بشراء الوحدة السكنية الجاهزة من السوق، والتي تتطلب كل من التالي:

يجب أن تخضع الوحدة السكنية إلي شروط الجهه التمويلية.

توافر القدرة الشرائية للمستفيد بناء علي آلية العمل.

دعم برنامج سكني

كما أعلن برنامج سكني علي دعم الأرامل والمطلقات بنسبة 100% وتحمل المملكة قيمة الضرائب بالإضافة إلي العديد من المميزات الجديدة مثل إعفاء المواطنين من سداد قيمة الوحدة السكنية في حالة وجود عجز كلي يصيب صاحب الوحدة السكنية أو في حالة الوفاة، ولكن أكد سكني علي شروط الحصول علي دعم الوحدات السكنية والتي من أهمها أن يكون المتقدم للحصول علي دعم الوحدات السكنية أن يكون مواطن أو مواطنه سعودية الجنسية.

5 مبادرات سكنية للسعوديين

المبادرة الأولي الأراضي السكنية المجانية. مبادرة الدعم السكني للمدنيين. المبادرة الثالثة: الدعم السكني للعسكريين. مبادرة الدعم السكني لمنسوبي التعليم المبادرة الخامسة: مبادرة تجديد المساكن.

تتميز تلك التمويلات المقدمة من وزارة الإسكان إلى كافة المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط المبادرات السكنية الجديدة والتى من أهمها أن يكون عمر المستفيد 25 عام فما فوق وان يكون سعودي الجنسية.

وحدات سكنية جديدة بالرياض وجدة

أعلن برنامج سكني علي موقعه الإلكتروني عن توافر وحدات سكنية جديدة للمواطنين في مدينة جدة والرياض، وذلك ضمن مشروع مرسية ومشروع خيالا وذلك بعد أن وقعت الشركة الوطنية للإسكان علي 8 اتفاقيات لتطوير المرحلة الجديدة لمشروع مرسية ومشروع خيالا، والمكلف تطويرها من قبل المطورين العقاريين المعتمدين إلي الأسر المستفيدة من برنامج سكني.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات الحصول علي وحدة سكنية جاهزة بقرض عقاري مدعوم الأرباح.