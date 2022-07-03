نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 هل سيكون قبل عيد الأضحى المبارك ابحث عبر sbis.hrsd في المقال التالي
مع اقتراب عيد الاضحى المبارك كثرت تساؤل المواطنين عن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو حيث أنه بعد أيام قليلة سوف يتم ايداع المرتبات المستحقة للمواطنين في المملكة العربية السعودية داخل حساباتهم البنكية وفي السطور التالية سوف نجيب بالتفصيل على موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لشهر يوليو والشروط اللازمة من أجل الحصول على راتب من مقطوعة الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى ذكر معلومات أخرى تتعلق بهذا الموضوع.
موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أن سوف يكون راتب الضمان الاجتماعي متاحا للمواطنين والتمكن من صرفه بدءا من 1 يوليو لعام في 2022 وحتى أكثر من يوم في أول الشهر، والذي يمكن الحصول عليه من احدى المنصات الإلكترونية وذلك للقضاء على فكرة الزحام في مقرات البنوك فقد حرصت الدولة على توفير المعاش قبل عيد الأضحى المبارك.
وذلك لمساعدة الكثير من المواطنين وتحويل المواطنين في المملكة العربية السعودية من حالة الاحتياج إلى حالة الاكتفاء من خلال توفير حاجاتهم الأساسية للمعيشة، علما بأن معاش الضمان الاجتماعي المطور قد أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة وفقا لرؤية 2030 القادمة.
شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور
هناك عدة شروط يجب توافرها فيمن يتقدم بطلب للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور والتي تتمثل فيما يلي:
- أولا: أن يكون المواطن من المقيمين بشكل داخل دائم أراضي المملكة العربية السعودية.
- ثانيا: أن يكون المتقدم بالطلب حاملا للجنسية السعودية.
- ثالثا: تستحق معاش الضمان الاجتماعي المطور الارملة أو المطلقة الغير حاملة للجنسية السعودية بشرط وجود أبناء لها سعوديين.
- رابعا: تستحق معاش الضمان الاجتماعي المطور كلا من المطلقة والأرملة الحاملة للجنسية السعودية حتى وإن كانت متزوجة من زوج غير سعودي.
- خامسا: يستحق الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور كلا من الأيتام والأرامل الذين لهم ابناء وكذلك المعاقين بشرط امتلاكهم بطاقات التنقل.
- سادسا: أن يقل دخل المواطن عن 1100 ريال سعودي للموظف و550 ريال لكل فرد من أفراد عائلته.
- سابعا: ألا يكون المواطن مقيما داخل أحد مراكز الإيواء التي تعمل الدول على رعايتها.
- ثامنا: ألا يمتلك المواطن أصولا أو عقارات ذات قيمة.
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