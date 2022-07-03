نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات الحصول علي وحدة سكنية تحت الإنشاء والاستفادة بدعم الوحدات السكنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اتاحت وزارة الإسكان عبر سكني بيع الوحدات السكنية تحت الإنشاء أو أثناء التطوير أو البناء بشرط إلزام المطور العقاري بالتنفيذ وفقاً إلي المواصفات والتصميمات المتفق عليها من قبل الوزارة، كما أكدت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية علي تحمل جميع ضرائب القيمة المضافة على الوحدات السكنية بشرط أن يكون المسكن الأول للمستفيد وأن لا يتجاوز قيمة الوحدة السكنية 850 ألف ريال سعودي، وفي حالة تجاوز سعر الوحدة السكنية 850 ألف ريال يتحمل المستفيد باقي استحقاق قيمة الضريبة، ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة السعودية في تخفيض قيمة المسكن الأول علي المستفيدين.

ماهو برنامج سكني

هو برنامج تم انطلاقه في عام 2017 وكان في هذا الوقت يستهدف 280 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء المملكة وتم تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة و 75 ألف قطعة أرض سكنية، في بداية عام 2018 تم تخصيص 300 ألف منتج سكني مقسم إلي 75 ألف قطعة سكنية و 125 ألف وحدة سكنية جديدة بالإضافة إلي 100 ألف تمويل سكني مدعوم.

تمويلات مبادرة سكني

تتميز مبادرات الدعم السكني الحديثة بالعديد من المزايا والخدمات التي تخدم المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على الدعم السكني، منها على سبيل المثال مبادرة الدعم لمنسوبي التعليم، وتجديد المسكن، ودعم العسكريين،. بالإضافة إلى دعم المدنيين، كما يمكن الحصول على الدعم السكني لكل مواطن سعودي يزيد عمر عن 25 عام.

مميزات الحصول علي وحدة سكنية تحت الإنشاء

عدم تحمل المستفيد ضرائب القيمة المضافة إلا في حالة تجاوز سعر الوحدة السكنية عن 850 ألف ريال.

عن 850 ألف ريال. الحفاظ علي حقوق المستفيدين من خلال الإجراءات والأنظمة التي وضعها وزارة الإسكان.

الاستفادة بوحدات سكنية بجودة عالية.

تقليل تكاليف تملك الوحدات السكنية.

خطوات الحصول علي وحدة سكنية تحت الإنشاء

القيام بالتسجيل في منصة سكني التابع إلي وزارة الإسكان السعودية اما من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق الإلكتروني .

التابع إلي وزارة الإسكان السعودية اما من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال . التأكد من الاستحقاق من خلال الشروط والمعايير التي حددتها وزارة الإسكان.

القيام بتسجيل المعلومات والبيانات الشخصية والمالية.

القيام بإختيار الوحدة السكنية التي تحت الإنشاء من خلال البحث عن المكان المناسب لك.

القيام بحجز الوحدة السكنية المناسبة.

المناسبة. القيام بطباعة عرض السعر الخاص بالوحدة السكنية المناسبة لك.

التوجه إلي المؤسسة المالية المناسبة لك والقيام بتوقيع العقود.

القيام بإصدار شهادة الإعفاء من الضرائب المضافة.

شروط الحصول علي وحدة سكنية تحت الإنشاء

توافر المنتج.

توافق الوحدة السكنية تحت الإنشاء مع شروط واحكام الجهه التمويلية.

تحت الإنشاء مع شروط واحكام الجهه التمويلية. توافق القدرة الشرائية للمواطن المستحق مع ضوابط وآلية العمل.

ويتمكن الراغبين في الحصول على دعم سكني حساب قيمة الدعم السكني من خلال حاسبة الدعم السكني بعد التسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة والتي تشمل عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري والكثير من البنود.

دعم الوحدات السكنية

أعلنت وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني سكني عن الفئات المستحقة لدعم سكني، والتي تنطبق عليهم الشروط والمعايير، كما أشارت علي أنواع الدعم المقدم من الوزارة والذي يشمل دعم صندوق التنمية العقاري المدعوم ودعم سعر الوحدة السكنية الجاهزة، كما نوهت عن مساحة الوحدات السكنية ذات التصميمات المختلفة التي تلبي رغبات المواطنين السعوديين، فيما نوهت وزارة الإسكان عن أسعار الوحدات السكنية الجديدة ضمن المخططات السكنية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني سكني ومن خلال التطبيق الإلكتروني.

طرق التواصل مع سكني

يوضح سكني عن الطرق المناسبة للمواطنين للتواصل مع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية للحصول على الدعم المقدم من الوزارة حيث يتمكن المواطن الذى تنطبق عليه معايير الإستحقاق التواصل من خلال الرقم الموحد، أو من خلال موقع سكني عن طريق خدمة راسلنا أو خدمة تحدث معى، أو من خلال خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

حجز الوحدات السكنية المرحلة الأولى مشروع لؤلؤة الديار

أعلن سكني عن إمكانية الحجز فى مشروع لؤلؤة الديار المرحلة الأولى حيث تبقي 20% من الوحدات السكنية شاغرة وذلك بعد أن تم حجز 80% من إجمالي الوحدات السكنية، كما يوفر المشروع 1182 وحدة سكنية تنقسم بين فلل ووحدات سكنية تتميز بالأصالة والعصرية وتصميمات هندسية أكثر من رائعة، يقع المشروع فى شمال مدينة ينبع البحر.

شروط الحصول على الدعم السكني

يحق لوزارة الإسكان أن توزع الدعم السكني للمستفيدين الذين ينطبق عليهم الشروط والضوابط الجديدة والتي أهمها التالي: