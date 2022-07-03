نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد ومواعيد صرف الرواتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد، التي تم مناشدة المستفيدين بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم والتي تشمل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني ومكان الإقامة وصندق البريد، من خلال موقع المؤسسة العامة للتقاعد من أجل الاستفادة من الخدمات والمزايا التى تقدمها للمواطنين مثل (التواصل السريع مع العملاء، ومتابعة المعاملات والتحديثات، بالإضافة إلى إرسال الاشعارات، وآخر الأخبار لحظة بلحظة، لذا من الضروري على المستفيدين القيام بتحديث البيانات والتى تتم بخطوات بسيطة للغاية، تكشفها إليكم عبر هذا التقرير في موقعكم الإلكتروني ثقفني.

خطوات تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد

تتم آلية تحديث بيانات المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد .

. النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

الضغط على اسم المستخدم، ثم النقر على تحديث البيانات.

تقوم بتسجيل البيانات المحدثة مثل (رقم الجوال، البريد الإلكتروني، مكان السكن، صندوق البريد، والمدينة)

بعد القيام بتسجيل البيانات والمعلومات تقوم بالضغط على كلمة حفظ، بعدها ستصلك رسالة تؤكد إتمام عملية التحديث.

آلية تحديث بيانات التقاعد

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد على أن عملية تحديث البيانات تتم بشكل إلكتروني دون اللجوء إلى الذهاب على مقر المؤسسة العامة للتقاعد من أجل التيسير على كافة المستفيدين وتجنب حدوث التزاحم ولا سيما في ظل ما تمر يبه البلاد من انتشار وباء فيروس”كورونا” المستجد، ويذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بتقديم العديد من الخدمات والمزايا إلى المتقاعدين مثل الرعاية الصحية والكثير من الخدمات.

على جانب آخر حذرت المؤسسة العامة للتقاعد من أمر هام يقلل من زيادة المعاش التقاعدي حيث يتم حساب معاش التقاعد للمواطنين السعوديين على أساس حاصل ضرب المدة الزمنية للمواطن في الراتب الأساسي في اخر فترة قضاها المواطن أو المواطنة في العمل مقسومة 480، تعد المؤسسة العامة للتقاعد هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن صرف رواتب المتقاعدين.

خطوات الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لمؤسسة التقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني عن أهم الخطوات الواجب إتباعها للاستفادة من الخدمات والمزايا الإلكترونية، وذلك من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية الخاصة بمؤسسة التقاعد، والضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم القيام باختيار الخدمة المطلوبة والتأكد من إتمام عملية التسجيل.

مواعيد صرف المؤسسة العامة للتقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد مواعيد صرف الرواتب خلال العام الجاري، وذلك بعد توحيد مواعيد صرف الرواتب والتي جاءت كالتالي ( يوم 24 ديسمبر، 25 نوفمبر، 25 أكتوبر، 24 سبتمبر، 25 أغسطس، 26 يوليو، 25 يونيو، 18 مايو، 26 أبريل، 25 مارس، 25 فبراير، 26 يناير) وذلك عقب تساؤلات أحد المستنفدين حول مواعيد الإجازات الرسمية ومواعيد الصرف من خلال خدمة العملاء للعام الجاري 2022، حيث يتم دائما توحيد مواعيد الصرف بالتقويم الميلادي.

على جانب آخر إعادة المؤسسة العامة للتقاعد التذكير بخطوات تسجيل المرأة المطلقة في المؤسسة للرجوع مرة أخرى إلي معاش والدها بعد طلاقها، وذلك عبر الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد والضغط على تغيير حالة مستفيد مع القيام برفع المستندات والأوراق الدالة على ذلك، حيث تتيح المؤسسة تغيير حالات المستفيدين بناء على أي ظروف قد تطرا بعد التحقق منها من قبل وزارة الصحة ووزارة العدل.

قبل الختام ندعوكم جميعاً لتوضيح كافة استفساراتكم وطلباتكم في صندوق التعليقات اسفل هذا المقال، حتي نتمكن من مساعدتكم فى شرح خطوات تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد ومواعيد صرف الرواتب.