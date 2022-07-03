نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية والذين يريدون السفر لأي مكان من أجل تقضية عطلة صيفية مع أهله أو أولاده ويبحثون عن طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط، ومن خلال السطور القادمة يتم التعرف على هذه الطريقة التي تتم من خلال خطوات بسيطة من المنزل.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط

وفرت الحكومة السعودية على جميع الأشخاص الذهاب للمكاتب الحكومية للاستعلام عن التأشيرة وأصبح ذلك يتم من خلال بعض الخطوات على الإنترنت وذلك من أجل توفير الكثير من الجهد والوقت وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة وهذه الخطوات هي كالآتي:

الدخول على الموقع الخاص بالاستعلام عن التأشيرات وهو موقع أبشر والذي يتم الدخول عليه بكل سهولة عبر بوابة أبشر الالكترونية.

يتم تحديد الاستعلام الذي تريد الحصول عليه وذلك يتواجد في أعلى الصفحة.

يتم الضغط على أمر الجوازات.

يتم الضغط على الخدمات ومنها يتم الاستعلام عن ذهاب وعودة.

يتم إدخال رقم الإقامة الخاص بالشخص الذي يقوم بإصدار التأشيرة، وهذه الخطوة من أهم الخطوات التي لا بد من تطبيقها بشكل صحيح.

يتم إدخال رقم الهوية الخاص بالكفيل الذي تكون تابع له في المملكة العربية السعودية.

يتم إدخال العنوان الذي تقيم فيه داخل المملكة لكي يتم التأكد من وجود سكن خاص بك هناك.

يتم إدخال رقم التأشيرة أيضًا الخاصة بك.

يتم إدخال الرمز الذي يتواجد أمامك على الصفحة، ولابد من التأكد من إدخاله بشكل صحيح.

والخطوة الأخيرة هي الضغط على كلمة عرض لعرض كافة المعلومات التي تريد الاستفسار عنها عن التأشيرة.

سوف تظهر لك كافة المعلومات بكل سهولة وبمجرد الضغط على أمر العرض.

في نهاية مقال الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط، يمكن الاستعلام على جميع التأشيرات من خلال الرابط الخاص بموقع أبشر وذلك يتم بكل سهولة من خلال الهاتف الذكي لكن لابد من اتباع الخطوات بشكل صحيح، ولن تحتاج الذهاب إلى مقر الوزارة أو تضييع الوقت والجهد في إطار حرص الحكومة السعودية على راحة مواطنيها وجميع الوافدين.