متى تنزل مكرمة عيد الأضحى لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443 المكرمة الملكية

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عمر شويل - جدة مكرمة عيد الأضحى، من اكثر الاستفسارات التي يرغب مستفيدي الضمان معرفتها. هي متى تنزل المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443. حيث يبحث الكثيرين عن توقيت نزول ودفع مكرمة خادم الحرمين الشريفين لمستفيدي الضمان الاجتماعي. نوضح عبر موقع ثقفني الإخباري متي تنزل المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 1443 مكرمة عيد الأضحى المبارك.

مكرمة عيد الاضحي الضمان الاجتماعي

من الجدير بالذكر إن مكرمة الضمان الاجتماعي” مكرمة عيد الأضحى” هي مبادرة يتم تقديمها لفئات محددة من مستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي. ويبشر علي تقديمها وزارة الموارد البشرية نيابة عن مرسوم ملكي من سمو الملك سلمان بن عبد العزيز.

يتم منح مكرمة عيد الأضحى 1443 لبعض الفئات المؤهلة لصرف معاش الضمان وبذلك يحق لهم الاستفادة من المكرمة الملكية. تهدف هذه المبادرة إلي تقديم الدعم للأشخاص بهدف المساعدة في تحسين الوضع المادي والمعنوي.

هل يوجد مكرمة عيد الأضحى 1443

فضلًا على ما سبق ذكره؛ أي مرسوم ملكي يتم نشره من قبل الديوان الملكي السعودي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

ولكن حتي وقتنا الحالي لن يتم الإعلان عن وجود مُكرمة عيد الاضحى، ولن يصدر اي بيان رسمي يفيد موعد نزول المُكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وفى حالة صدور مرسوم ملكي بصرف مكرمة عيد الأضحى لمستفيدي الضمان، سيكون ذاك خلال بيان رسمي صادر من الديوان الملكي السعودي.

متى تنزل المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

لم يتم إصدار مرسوم ملكي بشأن موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وفي حالة حدوث أي تقدم في الصرف.

ستقوم وزارة الموارد البشرية بإخطار المواطنين بتاريخ الصرف. خاصة إذا صادف موعد دفعها قبل ساعات من اول أيام عيد الأضحى المبارك 2022.

وعن قيمة مكرمة عيد الأضحى المبارك، لن يتعين تحديد قيمتها وذلك لان المرسوم الملكي لن يصدر حتي الان. ولكن من المتوقع أن يكون مبلغ 1000 ريال سعودي للمع، و500 ريال سعودي لكل تابع.

شروط المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

في حالة صدور مرسوم بإيداع مٌكرمة عيد الاضحى من الديوان الملكي السعودي، قبل كل شي تكون شروط الحصول على المكرمة على النحو التالي:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيمًا بشكل كامل في المملكة. أن يكون من المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومؤهل لصرف الراتب الشهري. بالإضافة إلى ذلك يجب ألا يكون لدى المستفيد سجلات تجارية أو يمتلك أي أصول وعقارات. أما راتب المستفيد فلا يجب أن يتجاوز القيمة المحددة وهي 3000 ريال سعودي.

طرق التواصل مع الدعم الفني الضمان الاجتماعي

يتم التواصل مع الدعم الفني لوزارة الموارد البشرية للاستعلام عن وجود مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي. بعدة طرق مختلفة ومن ابرزها التالي:

التواصل عن طريق الاتصال على الرَّقَم المجاني الموحد (19911). التواصل عن طريق زيارة الرابط الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. التواصل مع خدمة العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

في الختام وضحنا تفاصيل المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، كما وجب التنويه انه في حالة صدور مرسوم ملكي يفيد بصرف مكرمة الضمان عيد الاضحي، سنقوم بنشر ذلك عبر موقع ثقفني.