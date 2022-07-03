خطوات التسجيل وحجز الأضاحي عبر منصة الإحسان 2022 وطريقة التبرع بالأضاحي

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل وحجز الأضاحي عبر منصة الإحسان 2022 مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأت منصة الإحسان الخيرية بالاستعداد إلي استقبال الأضاحي من المتبرعين وتوزيعها على المستحقين المسجلين في المنصة، تعد منصة الإحسان من أكبر وأهم وأولى المنصات الخيرية السعودية التي تحرص على تقديم كافة المساعدات المادية والعلاجية والغذائية و تسديد الديون المحتاجين والأسر الفقيرة محدودة الدخل، كما تسعى المنصة على إعطاء المساعدات لأكثر الأسر احتياجًا كما تساعد المتبرعين بالوصول إلى المحتاجين لتقديم التبرعات لهم، وبدأت المنصة بتلقي طلبات حجز الأضاحي من الحجاج والمواطنين لتوفير الوقت والجهد والمشقة من توزيع الاضحية وسنقدم لكم طريقة التقديم و خطوات التبرع بالأضاحي.

كيفية التسجيل وحجز الأضاحي عبر منصة الإحسان 2022

بدأت منصة الإحسان بتلقي أستقبال حجز الأضاحي من قبل المسجلين في المنصة، ولكي تستطيع حجز الأضاحي من منصة الأحسان للحجاج و المواطنين لابد من التسجيل في المنصة أولاً وتقدم طلب حجز الأضاحي، الطريقة هي:

في البداية قم بالدخول إلى موقع منصة الإحسان الخيرية.

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة البرامج.

ثم الضغط على أيقونة الأضاحي.

بعد ذلك قم بتحديد فئة الأضاحي التي تريد التقديم إليها.

ثم عدد الأضاحي من القائمة الرئيسية.

قم بالتأكد من بيانات الأضاحي التي تم إدخالها.

ثم قم بالضغط على أيقونة التالي.

قم باستكمال البيانات بإدخال رقم الهاتف.

ثم النقر على أيقونة إرسال الطلب.

قم باستكمال البيانات المطلوبة إدخالها.

ثم تحديد قيمة دفع بالطريقة المناسبة لك.

ثم تسديد الرسوم.

النقر على أيقونة تأكيد.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة الإحسان الخيرية 1443

لكي تتمكن من حجز الأضاحي من منصة الأحسان لابد من التسجيل في المنصة، وخطوات تسجيل الدخول هي:

قم بالدخول إلى موقع منصة الإحسان.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

اختيار إنشاء حساب جديد.

قم بإدخال البيانات الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال.

سيظهر أمامك رمز التحقق.

قم بإدخاله ثم النقر على أيقونة إنشاء حساب جديد.

هكذا سيتم تسجيلك في منصة الإحسان الخيرية.

كيفية التبرع إلى منصة الإحسان

يمكنك التبرع إلى منصة الإحسان الخيرية بالخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى موقع منصة الإحسان.

بعد ذلك من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على باختيار جهة التبرع التي تريد التبرع لها.

قم بإدخال المبلغ التي تريد التبرع إليها.

كتابة البيانات المطلوبة لاستكمال عملية التبرع.

ثم تحديد طريقة الدفع المناسبة.

النقر على تبرع الآن.

مميزات منصة الأحسان

تعد منصة الأحسان من أهم المشروعات الخيرية المتواجدة في المملكة العربية السعودية وهذا لأنها تتميز بعدة أشياء وهي: