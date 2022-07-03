نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام السعودية في عيد الأضحى 1443 مصلحة الجوازات my.gov.sa أرقام الاتصال للاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوام السعودية في عيد الأضحى الذي يبدا في الدخول في حيز التنفيذ مع دخول شهر ذي الحجة 1443، حيث تقوم عدد من المصالح الحكومية بتحديد مواعيد خاصة بها بفترة للدوام في الإجازات الرسمية، وذلك يكون حسب الاحتياج لتلك المؤسسات وحساسية العمل والاحتياج لها، بينما توجد مؤسسات أخرى بإتاحة أرقام الاتصال طوال فترة العيد أو الاستعلام الإلكتروني عن الخدمات، وقد قامت مصلحة الجوازات بالمملكة بالإعلان عن ألية الدوام الرسمي فيها في فترة عيد الأضحى.

دوام السعودية في عيد الأضحى 1443 مصلحة الجوازات my.gov.sa أرقام الاتصال للاستعلام

حزموا أمتعتهم ..

عانقوا أحبتهم ..

ليُستقبلوا بالورود والترحاب ..

بتمام الخدمة، وسهولة الإجراءات.#بسلام_آمنين#مبادرة_طريق_مكة#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/3nEt8KKJlI — طريق مكة (@MakkahRoute) حزموا أمتعتهم ..

عانقوا أحبتهم ..

ليُستقبلوا بالورود والترحاب ..

بتمام الخدمة، وسهولة الإجراءات.#بسلام_آمنين#مبادرة_طريق_مكة#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/3nEt8KKJlI — طريق مكة (@MakkahRoute) July 2, 2022

بدأ شهر ذي الحجة 1443 وأعلنت المملكة موعد عيد الأضحى وموعد وقفة عرفات، وتقرر أن تكون وقفة عرفات في الثامن من شهر يوليو 2022 بينما يكون يوم العيد في التاسع من نفس الشهر، ويقوم العديد من موظفي المؤسسات الحكومية بالمملكة بالاستعلام عن مواعيد العمل الرسمية وايام الدوام في فترة الأعياد، وتقوم المؤسسات الحكومية بالمملكة بالإعلان عن تلك المواعيد حسب تكدس العمل فيها وحسب استمرار احتياج المواطنين لها، بينما توجد مؤسسات أخرى ليس لها دوام مثل المؤسسات الصحية والشرطية وغيرها.

خدمات مصلحة الجوازات السعودية

قامت مصلحة الجوازات السعودية منذ إطلاقها في 1380 بالعديد من الخدمات التي تخص كل من المواطن والمقيم والزائر على حد سواء، وتقوم بإنجاز العديد من الأعمال على مستوى المملكة مثل:

استصدار جوازات السفر السعودية للسعوديين.

كما تقوم باستصدار تصاريح الإقامة للراغبين في الحصول عليها.

يتم من خلالها تجديد الإقامة للذين يستمروا بالتواجد بالمملكة من غير المواطنين.

كما يتم اصدار تصاريح الزيارة أو تأشيرات الزيارات العائلية المؤقتة للراغبين في الزيارة وفق ضوابط الحصول عليها.

تتابع تأشيرات الحج والعمرة والزيارات السياحية إلى المملكة على مدار العام.

ما هو دوام السعودية في عيد الأضحى

يكون ابتداء من يوم الأحد وحتى الخميس بمصلحة الجوازات، حيث يبدا الدوام من الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا.

يتم استثناء الفروع بالمجمعات التجارية.

مواعيد العمل بالمجمعات التجارية

رد سي مول بمكة المكرمة: من الساعة 5:00 مساء وحتى 10:00 مساء من يوم الخميس وحتى الأحد 8 ذي الحجة 1443.

التحلية مول: من الساعة 5:00 مساء وحتى العاشرة مساء يوم الخميس وحتى يوم الأحد 8 ذي الحجة 1443.

الصيرفي مول: يكون أيضا من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء من يوم الخميس وحتى الأحد 8 ذي الحجة.

في الرمال: يتم من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الخميس وحتى الأحد 8 ذي الحجة.

أرقام اتصال مصلحة الجوازات السعودية

رقم الخط الساخن: 992.

الهاتف الموحد: (966114771100+/ 0114057000)

الفاكس: (966114778835+).

البريد الإلكتروني: [email protected]

دوام الجوازات في العيد

من الساعة 7:30 صباحا وحتى 12:30 ظهرا من الأحد وحتى الخميس بجميع الفروع باستثناء الفروع بالمولات التجارية.

دوام السعودية في عيد الأضحى 1443 مصلحة الجوازات my.gov.sa والتي يستمر العمل فيها للقيام بالأعمال التي تخص السفر والعودة والإقامة والتأشيرات لكل من المواطن السعودي الراغب في السفر إلى الخارج أو الراغبين في زيارة المملكة لأغراض الحج أو العمرة أو الزيارة العائلية أو السياحة، وتقوم المصلحة بإتاحة أرقام الاتصال للاستعلام.