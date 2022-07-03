الاستعلام عن السجل التجاري الالكتروني عبر وزارة التجارة ecr.mc.gov.sa

طرحت وزارة التجارة مؤخرًا الخدمات الإلكترونية بشأن الاستعلام عن السجل التجاري الخاصة بالمواطنين، وذلك بهدف تسهيل خدمات التجارة والاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نعرض في مضمون مقالنا اليوم خطوات الاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بالسجل التجاري، سواء كان بواسطة الرقم المدني، أو الاسم مع التوضيح الكامل لكافة التفاصيل بشأن ذلك الموضوع.

الاستعلام عن السجل التجاري

شملت التطورات الإلكترونية التي تسعى له المملكة العربية السعودية تطوير وزارة التجارة والاستثمار، حيث قامت بطرح البوابات الإلكترونية المتخصصة بالاستعلام عن كافة التعاملات الخاصة بالسجلات التجارية للمواطنين، ولكي تتمكن من الاطلاع على السجل باستخدام رقم القيد، عليك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط المباشر الخاص بوزارة التجارة والاستثمار السعودي.

سوف يتطلب منك إدخال الاسم الخاص بالمستخدم، وكذلك كلمة المرور في الخانات الموضحة لها.

بعد ذلك يتعين عليك إدخال الاسم الخاصة بالمُستعلم، وكذلك رقم القيد في السجل المدني، ثم الضغط على كلمة بحث.

سوف يظهر أمامك كافة البيانات التي ترغب بالاستعلام عنها بشأن سجلك التجاري.

الاستعلام عن مدى صلاحية سجلك التجاري

يمكنك أيضًا معرفة مدى صلاحية سجلك إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب لوزارة التجارة أو المكاتب التابعة لها، وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

تعد الخطوة الأولى هي الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التجارة من خلال متصفح الإنترنت.

سوف تظهر لك الصفحة الرئيسة للموقع، ينبغي عليك تحديد الدخول إلى القائمة الخاصة بتقديم الخدمات.

يتطلب منك بعد ذلك البحث كافة التفاصيل والبيانات المراد الاستعلام عنها بشأن سجلك التجاري.

سوف يقوم الموقع بإعادة ترتيب الأسماء التي ترغب بالبحث والاستعلام عنها، عليك بكتابة الغرض المراد التحقق منه في خانات البحث لتسريع عملية البحث.

اضغط على كلمة بحث وسوف يقوم الموقع بتحميل كافة البيانات التي ترغب الاستعلام عنها، ومدى صلاحية سجلك وتاريخ تجديده وكل ما تحتاج إلى معرفته.

في ختام مقال الاستعلام عن السجل التجاري، عرضنا في السطور السابقة للمقال الخطوات التي ينبغي عليك اتباعها لإتمام عملية استعلام ناجحة بشأن تفاصيل سجلك التجاري، بالإضافة إلى ذكر خطوات الاستفسار عن صلاحية السجل من خلال المواقع الخاصة بوزارة التجارة.