بحالات ممتازة سيارات مستعملة رخيصة في السعودية

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سيارات مستعملة رخيصة للبيع بالسعودية، تم مؤخرا ضخ كميات كبيرة من السيارات المستعملة ماركة نيسان وفورد وشيفروليه داخل الأسواق في المملكة العربية السعودية والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة مع إتاحة إمكانية التقسيط لبعض الموديلات من السيارات والتي تتميز بمواصفات وإمكانيات وجودة عالية. سيارة نيسان ماكسيما مستعملة للبيع موديل 2016 متوفر سيارة نيسان ماكسيما مستعملة للبيع في المدينة المنورة .

السيارة نيسان ماكسيما موديل 2016 بها جميع الكماليات أتوماتيك إس.

كما عداد الممشي للسيارة نيسان ماكسيما 90 ألف كيلو متر.

السيارة نيسان ماكسيما مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة نيسان ماكسيما مستعملة موديل 2016 متوفرة للبيع بسعر 26000 ريال سعودي.

كما سيارة نيسان ماكسيما مزودة بكافة وسائل الراحة من فرش جلد وفتحة سقف ومكيف وريموت كنترول.

السيارة نيسان ماكسيما مزودة بنظام صوت متكامل فيوجد بها مشغل دي في دي ومبدل أقراص وبلوتوث وراديو كاسيت ومدخل يو إس بي.

كما سيارة نيسان ماكسيما مزودة بنظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام التحكم في الطارة ونظام ضد السرقة ووسادة هوائية للسائق.

كما سيارة نيسان ماكسيما متوفرة بلون أحمر خارجي.

يمكن الحصول على السيارة نيسان ماكسيما بنظام التقسيط مع دفع مقدم 6000 ريال سعودي ودفع قسط شهري 2000 ريال سعودي.

كما يستطيع المشتري التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على 00966592546090. سيارة فورد إكسبورت مستعملة للبيع موديل 2015 متاح سيارة فورد إكسبورت مستعملة للبيع في مدينة الشرقية.

سعر السيارة فورد إكسبورت موديل 2015 مستعملة 16000 ريال سعودي.

كما عداد المسافات المقطوعة للسيارة فورد إكسبورت 207000 كيلو متر.

كما سيارة فورد إكسبورت متوفرة بلون خارجي فضي.

السيارة فورد إكسبورت مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

كما يمكن التواصل مع البائع من خلال الإتصال على 00966583167116. للبيع سيارة شيفروليه تاهو مستعملة موديل 2005 يوجد سيارة شيفروليه تاهو مستعملة للبيع في مدينة جدة.

كما السيارة شيفروليه تاهو موديل 2005 مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

سعر السيارة شيفروليه تاهو موديل 2005 مستعملة 24500 ريال سعودي.

كما عداد الممشى للسيارة شيفروليه تاهو 228000 كيلو متر.

كما سيارة شيفروليه تاهو متاحة بلون أبيض.

كما السيارة شيفروليه تاهو مزودة بنوافذ كهربائية أمامية ونوافذ خلفية كهربائية ومثبت سرعة.

السيارة شيفروليه تاهو مزودة براديو كاسيت ومشغل إسطوانات وريموت كنترول.

السيارة شيفروليه تاهو مزودة بوسائد هوائية للسائق وللركاب ونظام الفرامل المانع للإنغلاق.

كما يمكن التواصل مع البائع من خلال الواتس آب على الرقم 00966500775175. عمر شويل - جدة بحالات ممتازة سيارات مستعملة رخيصة في السعودية - ثقفني

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