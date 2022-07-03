الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة التأشيرات والخدمات المقدمة عبر visa.mofa.gov.sa

تزايد البحث عن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز في الآونة الأخيرة تزامنًا مع اقتراب موسم الحج للعام الحالي حيث تتيح هذه الخدمة المميزة إمكانية التأكد من صدور التأشيرة ومدتها وصلاحيتها إلكترونيًا من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر السفارة بالمملكة العربية السعودية وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

يمكنك بسهولة الاستعلام عن صدور التأشيرة إلكترونيًا من المنزل بعدة طرق، فيما يلي عرض طريقة الاستفسار عنها عن طريق رقم الجواز:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

القيام بالذهاب إلى زر “استعلام” الموجود على يسار الصفحة.

على المستخدم تحديد نوع الاستعلام المطلوب وكتابة “طلب التأشيرة” في الحقل المخصص لها.

كتابة رقم الطلب بشكل صحيح في المربع المخصص له.

يتم إدخال رقم جواز السفر بكل دقة في الخانة التابعة له.

إدخال رمز التحقق المرئي حتى يتمكن المستخدم من استكمال عملية الاستعلام بنجاح.

الضغط على أيقونة “استعلام” لتظهر على الفور كافة المعلومات والتفاصيل المطلوب معرفتها والتي تشتمل على: مدة التأشيرة ونوعها وتاريخ انتهائها وغيرها الكثير من البيانات.

الخدمات المقدمة من منصة التأشيرات الإلكترونية

تقدم منصة التأشيرات العديد من الخدمات الإلكترونية للمستخدم والتي يمكن اختصارها في النقاط التالية:

خدمات الزوار: تقدم منصة التأشيرات للزوار العديد من الخدمات ومنها: خدمة الحصول على تأشيرة الحج والعمرة وخدمة إصدار الشهادة الصحية وخدمات الصحة خارج المملكة.

خدمة المواطنين والمقيمين: تشتمل على تقديم الخدمات التالية: طلب زيارة عائلية وزيارة شخصية، طلب تمديد التأشيرة التفويض على التأشيرة إضافة إلى خدمة الاستفسار والشكاوى والمقترحات.

خدمات الأعمال والجهات: تشتمل على تقديم الطلبات الآتية: طلب زيارة حكومية وطلب تأشيرة دراسية أو علاجية إضافة إلى طلب تمديد تأشيرة العودة.

في نهاية مقال الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز حيث تم التعرف على خطوات الاستفسار عنها إلكترونيًا بالتفصيل من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية، مع عرض الخدمات العديدة المقدمة من منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.