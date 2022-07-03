لو بتدور على وظيفة ادخل وسجل في منصة أبشر للتوظيف الشروط وطريقة التسجيل 

تقدم منصة ابشر خدماتها المتنوعة لكافة المصالح الحكومية والخدمية للمواطنين ومن هذه الخدمات التي تقدمها خدمة منصة ابشر للتوظيف حيث يتم تسجيل بيانات من يرغبون بالالتحاق بالوظائف وسوف يتم توظيفهم حسب رغباتهم ومؤهلاتهم ومايتوفر من امكانية التشغيل فى الوظائف المتاحة، حيث تعد المنصة واحدة من أهم المنصات الموجودة والتي تم إطلاقها بهدف مساعدة المواطنين والتسهيل عليهم، فالمنصة توفر لك جميع الخدمات التي أنت بحاجة إليها إلكترونيا، ومن أهم الخدمات التي تقوم المنصة بتقديمها للمواطنين هي خدمة معرفة جميع الوظائف المتاحة لراغبي التوظيف داخل المملكة حيث يمكن لجميع المؤهلين معرفة الوظيفة المناسبة لهم دون الذهاب إلى مقر الشركات.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل فى منصة أبشر للتوظيف:

أوضحت المنصة من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن ضرورة توافر شروط التسجيل، وهي:

ضرورة أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية

يشترط أن تكون المؤهلات المطلوبة متواجدة بك.

لا يجب أن يكون المتقدم موظفاً حكومياً.

وكما يشترط أن لا يكون قد سبق وتم تعينك في وظيفة عسكرية.

ويشترط أن تقوم باجتياز جميع الاختبارات التي تم وضعها.

ويشترط أن تقوم باجتياز المقابلة الشخصية.

الجهات والمصالح الحكومية المستفيدة من أبشر للتوظيف:

فقد اعلنت الكثير من المصالح والمؤسسات الحكومية عن احتياجها لبعض الوظائف وتستفيد العديد من الجهات من منصة أبشر للتوظيف ومن هذه الجهات:

المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

المديرية العامة للسجون.

المديرية العامة لقوات حرس الحدود.

مديرية الأمن العام.

ديوان وزارة الداخلية.

كلية الملك فهد الأمنية.

المديرية العامة للدفاع المدني.

قوات الأمن الخاصة.

المديرية العامة للمباحث.

القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.

فرع وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وحدة التحريات المالية.

المديرية العامة للشؤون المدنية.

مركز المعلومات الوطني.

القيادة العامة لطيران الأمن.

كيفية التسجيل فى منصة أبشر للتوظيف: