طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الموبايل اعرف قيمة فاتورتك بكل سهولة في ثواني

أتاحت شركة الكهرباء السعودية خدمة بسيطة ومميزة للمواطنين وهي إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بكل سهولة والحصول عليها من بشكل الكتروني بسيط دون الحاجة إلى الذهاب الى الشركة، وقد يرغب الكثير من الناس في معرفة الطريقة والخطوات التي لابد من اتباعها حتى يتم الحصول على كل التفاصيل الخاصة بالاستهلاك الشهري، وهي ما سوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال.

طريقة الحصول على فاتورة الكهرباء إلكترونيًا

يتمكن أي مواطن سعودي الان الحصول على كل تفاصيل فاتورة الكهرباء بكل سهولة من المنزل من خلال الموقع الرسمي لشركة الكهرباء فهذه الخدمة سهلت الكثير على المواطنين ويتم التحقق من الاستهلاك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم في البداية الدخول على الموقع الرئيسي لشركة الكهرباء السعودية.

ويتم اختيار خدمات المشتركين، ويتبع بعد ذلك اختيار الفاتورة الإلكترونية ويتم ادخال أما رقم الهوية الخاص بالمواطن أو رقم الحساب.

ثم يتم ادخال اسم المشترك الرقم السري.

ثم اختيار فواتيري، وبعد الضغط على التأكيد سوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالفاتورة الخاصة بهذا المواطن، ويمكن طباعتها الآن والاحتفاظ بها.

تطبيق كهرباء بالسعودية

يمكن من خلال التطبيق أداء المهام المختلفة بطريقة بسيطة ومباشرة، وهي:

الاستفسار والتحقق من الفاتورة على رقم الحساب.

استعلم عن حالة الطلب باستخدام رقم الطلب.

تحقق من مكاتب الخدمة وكيفية الوصول إليها.

إظهار المعلومات العامة.

التسجيل في خدمة الرسائل القصيرة وخدمة الفواتير الإلكترونية.

تعبئة الاستبيانات الخاصة بخدمة المشترك.

كيفية الاشتراك في الفاتورة الإلكترونية

قامت شركة الكهرباء السعودية بإطلاق العديد من الخدمات التي قد تسهل الكثير من الوقت والجهد للمواطنين، والتي تساعد في الاستعلام على تفاصيل فاتورة الكهرباء ومن أهم هذه الخدمات هي الاشتراك في الفاتورة الإلكترونية، حيث يتم من خلال هذه الخدمة ارسال الفاتورة بشكل تفصيلي عن قيمة المبلغ المراد سداده عن كل شهر على حدى وذلك على البريد الالكتروني لهذا المواطن، وخطوات الاشتراك في هذه الخدمة كالاتي: