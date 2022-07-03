مساعدات الوليد بن طلال “باقات سكني الجديدة” رابط أسماء مستحقي برامج وزارة الإسكان sakani.sa

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عمر شويل - جدة مساعدات الوليد بن طلال السكنية وتملك سيارات وباقات سكني الجديدة عبر المساهمات في الحلول السكنية المجانية ضمن مساهمات الأمير في المشروعات السكنية خاصة في القسم الإنساني للسكن المجاني لغير القادرين، وقد قامت وزارة الإسكان عبر منصتها بإطلاق التحديث الجديد لها بباقات سكنية جديدة يتم تقديمها للمتقدمين إلى الحصول على دعم الوزارة، وجدير بالذكر أن مؤسسة الوليد بن طلال توقفت عن استقبال الطلبات عبر الرابط المقرر لتقديم الطلبات السابق واصبح تقديم الدعم منها مباشرة عبر منصة سكني.

مساعدات الوليد بن طلال “باقات سكني الجديدة” رابط أسماء مستحقي برامج وزارة الإسكان

يتابع راغبي المساعدات السكنية المؤسسات الإنسانية التي تقوم بتقديم المساعدة بالحصول على سكن مجاني أو منخفض التكاليف، ويتم طرق الأبواب طلبا للحصول على المساعدات العاجلة وخاصة للذين لديهم حاجة عاجلة إلى سكن بعد فقدان بيتهم أو الرغبة في الاشتراك في باقات يتم تقديمها في الوقت الراهن، وتقوم عدد من المؤسسات بتقديم المساعدة العاجلة أو المساعدة التي يتم متابعة الطلبات عليها، ويتم تقديم الطلب مشمولا بالوثائق الثبوتية على شخصية المتقدم وأثبات الاحتياج الفعلي إلى المساعدة.

ماهي المشروعات السكنية التي تقدم (للقادرين – غير القادرين)

تقديم فلل سكنية في العديد من المناطق بمساحات مختلفة حسب طلبات التقديم.

كما يتم طرح شقق سكنية بمستويات ومساحات مختلفة تحت إشراف العديد من الشركات المتشاركة مع وزارة الإسكان.

ويتم تقديم قطع أراضي ليتم بناءها بقروض تمويلية ميسرة وفق شروط التمويل لكل مصرف.

يقوم الديوان الملكي بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوفير أراضي مجانية لغير القادرين.

كما تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير شقق منخفضة التكاليف فقط لمستفيدي الوزارة.

يقوم العديد من رجال الأعمال والأمراء بتقديم مساعدات عبر مواقعهم الإلكترونية الخاصة.

بينما يقوم الأمير الوليد بن طلال بتقديم المساعدة عبر منصة سكني لغير القادرين، بينما يوفر التواصل عبر أرقام مؤسسته الخاصة وأرقام واتساب.

باقات سكني الجديدة

قامت وزارة الإسكان بتوفير خمسة باقات جديدة للدعم السكني وقامت بالإعلان عن أسماء المقبولين في الدعم السكني الخميس 23 يونيو 2022، وتم تقديم باقات سكنية بمبالغ تصل إلى 100 ألف ريال، وتتلخص الباقات المقدمة في التالي:

باقة دعم المقدم للمساعدة على سداد المبالغ المالية للحجز وفق أليات خاصة يتعرف عليها من يدخل على موقع الأسئلة الشائعة حول دعم سكني .

. كما يتم تقديم باقة دعم الإيجار للراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار.

باقة الأثاث ويتم فيها تقديم مبالغ مالية لا تسترد للراغبين في تأثيث المنزل.

وأيضا باقة البناء الذاتي للفائزين بقطع أراضي من الوزارة.

وأخيرا باقة تجديد المنزل والتي يتم المساعدة في تجديد المنزل.

كيفية التقديم على شقق مجانية عبر مؤسسة الوليد بن طلال وباقات سكني الجديدة

يتم الدخول على الصفحة الرئيسية لمؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية وذلك لتسجيل الطلب ومتابعته. يقوم المستخدم بالتعرف على المساعدات المقدمة من الأمير. يتم التواصل على البريد الإلكتروني [email protected] كما يتم التواصل على رقم المؤسسة المتاح +966-11-211-0000. كما يمكن الدخول مباشرة بالتسجيل عبر منصة سكني. رابط لائحة المستفيدين من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية برنامج “الإسكان – السيارات“.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

يتشارك الأمير في خطط المملكة لمساعدة المواطن للحصول على ما يريد من السكن المناسب له في خطط المستقبل لتسكين 80% من الشعب السعودي في مساكن يتملكونها، ويساعد المتقدمين على منصة سكني من غير القادرين وفق شروط مساعدات الأمير المقررة.