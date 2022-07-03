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عمر شويل - جدة موعد صرف حافز شهر يوليو 2022 وشروط التسجيل فى برنامج حافز tagat.sa، والذى ينتظره الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج حافز إيداع المبالغ المالية لهم، والتى يتم صرفها إلى المواطنين الذين يعانون من صعوبة الحصول على فرصة عمل، حيث يقوم برنامج حافز بدفع مبالغ مالية لهم يوم الخامس من كل شهر ميلادى، ويعتبر برنامج حافز أحد أهم البرامج التابع إلى طاقات الموارد البشرية فى المملكة العربية السعودية، والذى يقوم بتقديم المساعدات إلى المستحقين من الذين لا يجدون فرصة عمل، كما أن المؤسسة تقوم بمساعدتهم فى التأهيل فى الحصول على وظيفة للعمل، لذا نوضح إليكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني مواعيد صرف حافز يوليو 2022.

موعد صرف حافز شهر يوليو 2022

يتم صرف حافز شهر ذو الحجة 1443 للمواطنين السعوديين المستفيدين من البرنامج، والمقرر له، يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022، حيث يتم تبكير أو تأخير موعد صرف الحافز اذا توافق مع يوم الجمعة أو يوم عطلة رسمية في البلاد، حيث تعود المستفيدين أن يكون موعد صرف حافز فى الخامس من كل شهر ميلادى.

موعد صرف حافز شهر محرم 1444 سيوافق الخميس 6 محرم ويوافق بالميلادي 4 اغسطس 2022، وهنا تم تقديم موعد الصرف يوم واحد نظراً لأن موعد الصرف كان يوافق الخميس.

شروط التقديم فى برنامج حافز طاقات

اعلنت المؤسسة عن العديد من الشروط المطلوبة لكى تستطيع الاستفادة من برنامج طاقات، وذلك لم يرغب من الإستفادة من المبالغ المالية المقدمة من برنامج حافز، والذين يجدون صعوبات كبيرة فى الحصول على فرصة عمل، لذا حددت المؤسسة بعض الشروط الواجب توافرها وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على دعم حافز ليس له أى نشاط تجاري.

يشترط أن يكون المتقدم له القدرة على العمل.

يجب أن لا يكون المتقدم موظف فى القطاع العام أو الخاص.

ينبغي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم فى السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم ليس له دخل ثابت يزيد عن الدخل المخصص له.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 60 عام ولا يقل عن 20 عام.

ينبغي أن يكون المتقدم للحصول على برنامج حافز طالب أو متدربا فى أحد مراحل التعليم.

رابط طاقات والتقديم

من أجل الحصول على دعم برنامج حافز يجب عليك التوجه والتقديم إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني tagate.sa طاقات، ثم القيام باتباع الخطوات اللازمة من أجل التسجيل.

وصلنا لختام شرح موعد صرف حافز شهر يوليو 2022 وشروط التسجيل فى برنامج حافز tagat.sa.